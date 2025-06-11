ЗСУ стримують наступ Росії біля Дніпропетровщини — Сили оборони Півдня

Росіяни безуспішно штурмують шлях на Дніпропетровщину
Українські військові тримають оборону на південному напрямку, попри постійні штурми російських військ. Російські війська намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровської області, однак зазнають значних втрат і не мають жодного успіху вже протягом кількох тижнів.
Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
Які шанси в Росії зайти в Дніпропетровську область
За його словами, щоб увійти на територію області, російським силам необхідно захопити населені пункти Вільне Поле, Зелене Поле та Новосілку.
Проте спроби атак завершуються провалом — навіть поодинокі траншеї ворогу не вдається утримати, оскільки українські оборонці ефективно нищать штурмові підрозділи.
Волошин наголосив, що попри наявність у росіян достатньої кількості живої сили, техніки та штурмових груп, які дозволяють підтримувати високу інтенсивність боїв протягом тривалого часу, українські захисники змогли пристосуватись до таких умов і ефективно протидіють ворогу.
Будь-яка спроба прориву лінії оборони обертається для окупантів великими втратами.
Нагадаємо, раніше у Генштабі спростували інформацію про наступ росіян на Дніпропетровщину. Тоді там заявили, що бої тривають у Донецькій області.
Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що наступ в Дніпропетровській області входить до плану створення "буферної" зони.
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