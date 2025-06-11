ЗСУ стримують наступ Росії біля Дніпропетровщини — Сили оборони Півдня

Українські військовослужбовці чистять свої автомати перед виходом на позиції на лінії фронту в Дніпропетровській області. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Українські військові тримають оборону на південному напрямку, попри постійні штурми російських військ. Російські війська намагаються просунутися у напрямку Дніпропетровської області, однак зазнають значних втрат і не мають жодного успіху вже протягом кількох тижнів.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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За його словами, щоб увійти на територію області, російським силам необхідно захопити населені пункти Вільне Поле, Зелене Поле та Новосілку.

Проте спроби атак завершуються провалом — навіть поодинокі траншеї ворогу не вдається утримати, оскільки українські оборонці ефективно нищать штурмові підрозділи.

Волошин наголосив, що попри наявність у росіян достатньої кількості живої сили, техніки та штурмових груп, які дозволяють підтримувати високу інтенсивність боїв протягом тривалого часу, українські захисники змогли пристосуватись до таких умов і ефективно протидіють ворогу.

Будь-яка спроба прориву лінії оборони обертається для окупантів великими втратами.

Нагадаємо, раніше у Генштабі спростували інформацію про наступ росіян на Дніпропетровщину. Тоді там заявили, що бої тривають у Донецькій області.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що наступ в Дніпропетровській області входить до плану створення "буферної" зони.