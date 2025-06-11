ВСУ сдерживают наступление России возле Днепропетровщины — Силы обороны Юга

Украинские военнослужащие чистят свои автоматы перед выходом на позиции на линии фронта в Днепропетровской области. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинские военные держат оборону на южном направлении, несмотря на постоянные штурмы российских войск. Российские войска пытаются продвинуться в направлении Днепропетровской области, однако несут значительные потери и не имеют никакого успеха уже в течение нескольких недель.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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По его словам, чтобы войти на территорию области, российским силам необходимо захватить населенные пункты Вольное Поле, Зеленое Поле и Новоселку.

Однако попытки атак завершаются провалом — даже одиночные траншеи врагу не удается удержать, поскольку украинские защитники эффективно уничтожают штурмовые подразделения.

Волошин отметил, что несмотря на наличие у россиян достаточного количества живой силы, техники и штурмовых групп, которые позволяют поддерживать высокую интенсивность боев в течение длительного времени, украинские защитники смогли приспособиться к таким условиям и эффективно противодействуют врагу.

Любая попытка прорыва линии обороны оборачивается для оккупантов большими потерями.

Напомним, ранее в Генштабе опровергли информацию о наступлении россиян на Днепропетровщину. Тогда там заявили, что бои продолжаются в Донецкой области.

Между тем представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что наступление в Днепропетровской области входит в план создания "буферной" зоны.