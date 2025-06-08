Наступ на Дніпропетровщину — у Генштабі спростували фейки РФ

Українські військові на полі бою. Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни заявили про нібито наступ на Дніпропетровську область. Однак у Генштабі ЗСУ спростували неправдиву інформацію РФ.

Російські фейки про нібито наступ на Дніпропетровщину спростував речника Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі "РБК-Україна".

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У неділю, 8 червня, у зведенні Міноборони РФ з'явилось повідомлення, що "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" нібито вийшли на західний кордон так званої "Донецької Народної Республіки" й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

Однак речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов наголосив, що заяви РФ про таке просування в даному напрямку є неправдивими, і це чергова російська дезінформація.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Бої тривають у Донецькій області. А наведений текст — російська дезінформація", — пояснив Ковальов.

Крім того, Сили оборони Півдня України також відреагували на російські фейки про нібито наступ на Дніпропетровщину.

"У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено. Ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область. Але наші бійці мужньо й професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить", — йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня.

Раніше ми інформували, що російські війська розпочали новий літній наступ на фронті.

Крім того, очільник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що Росія накопичила достатню кількість сил для спроби наступальних дій на Сумську область.