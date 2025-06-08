Наступление на Днепропетровщину - в Генштабе опровергли фейки РФ

Украинские военные на поле боя. Фото: Генштаб ВСУ

Россияне заявили о якобы наступлении на Днепропетровскую область. Однако в Генштабе ВСУ опровергли ложную информацию РФ.

Российские фейки о якобы наступлении на Днепропетровщину опроверг спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в комментарии "РБК-Украина".

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В воскресенье, 8 июня, в сводке Минобороны РФ появилось сообщение, что "подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" якобы вышли на западную границу так называемой "Донецкой Народной Республики" и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области".

Однако представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майор Андрей Ковалев подчеркнул, что заявления РФ о таком продвижении в данном направлении являются ложными, и это очередная российская дезинформация.

"Эта информация не соответствует действительности. Бои продолжаются в Донецкой области. А приведенный текст — российская дезинформация", — объяснил Ковалев.

Кроме того, Силы обороны юга Украины также отреагировали на российские фейки о якобы наступлении на Днепропетровщину.

"В районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады по-прежнему напряженно. Враг не оставляет намерений зайти в Днепропетровскую область. Но наши бойцы мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта. Эта работа не прекращается ни на минуту", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

Ранее мы информировали, что российские войска начали новое летнее наступление на фронте.

Кроме того, глава ГПСУ Андрей Демченко заявил, что Россия накопила достаточное количество сил для попытки наступательных действий на Сумскую область.