Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowТехнологииВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Генштабе опровергли якобы "прорыв" РФ на Днепропетровщине

В Генштабе опровергли якобы "прорыв" РФ на Днепропетровщине

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 20:30
Наступление РФ на Днепропетровскую область - в Генштабе отреагировали
Военные ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Ситуация на Днепропетровщине

Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что информация о якобы пересечении оккупантами административной границы Днепропетровской области - не соответствует действительности. Сейчас продолжаются тяжелые бои, обстановка может меняться.

Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 13 июня.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Днепропетровщине

По словам Лиховия, сейчас продолжаются тяжелые бои с оккупантами, поэтому обстановка является динамичной и может меняться.

"Но, как уже сообщали сегодня в ОСУВ "Хортица", нет данных о том, что российские оккупанты пересекли админграницу между областями и закрепились", — сказал он.

Отметим, что сегодня издание The New York Times со ссылкой на украинских офицеров писало о якобы прорыве россиян в Днепропетровской области и возможном продвижении вглубь территорий. Там отмечали, что РФ якобы "перебрасывает резервы и технику", что может свидетельствовать о новой фазе наступления.

Напомним, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE заявил, что россияне несут значительные потери, пытаясь атаковать Днепропетровскую область.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет создать "буферную зону", наступая на Днепропетровщину.

российские войска Днепропетровская область Генштаб ВСУ война в Украине фронт
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации