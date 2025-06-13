Наступление РФ на Днепропетровскую область - в Генштабе отреагировали

В Генштабе опровергли якобы "прорыв" РФ на Днепропетровщине
Представитель Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий заявил, что информация о якобы пересечении оккупантами административной границы Днепропетровской области - не соответствует действительности. Сейчас продолжаются тяжелые бои, обстановка может меняться.
Об этом он сказал в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 13 июня.
Ситуация на Днепропетровщине
По словам Лиховия, сейчас продолжаются тяжелые бои с оккупантами, поэтому обстановка является динамичной и может меняться.
"Но, как уже сообщали сегодня в ОСУВ "Хортица", нет данных о том, что российские оккупанты пересекли админграницу между областями и закрепились", — сказал он.
Отметим, что сегодня издание The New York Times со ссылкой на украинских офицеров писало о якобы прорыве россиян в Днепропетровской области и возможном продвижении вглубь территорий. Там отмечали, что РФ якобы "перебрасывает резервы и технику", что может свидетельствовать о новой фазе наступления.
Напомним, представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Ранок.LIVE заявил, что россияне несут значительные потери, пытаясь атаковать Днепропетровскую область.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ хочет создать "буферную зону", наступая на Днепропетровщину.
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