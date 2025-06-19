Росія повертається до масштабних штурмів на Донеччині

Російські війська. Фото: Sputnik Казахстан

Російські війська 17 червня провели масштабну атаку на Торецькому напрямку. За інформацією аналітиків та українських військових джерел, це одна з найбільших механізованих атак за останні місяці. Командування армії РФ могло змінити пріоритети на фронті.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

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Згідно з оприлюдненими 17 червня геолокаційними матеріалами, окупанти провели штурм на захід від Яблунівки (західніше Торецька) із залученням щонайменше трьох одиниць бронетехніки та чотирьох моторизованих транспортних засобів, зокрема всюдиходів.

Карта бойових дій. Фото: ISW

Також аналітики звернули увагу, що 18 червня військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ще масштабніший наступ відбувся поблизу Костянтинівки. За його словами, російська сторона застосувала сили чисельністю роти, проте українським оборонцям вдалося знищити щонайменше 15 одиниць важкої техніки та 8 моторизованих засобів.

Росія рідко йде в масштабний механізований штурм

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що подібні механізовані наступи російська армія здійснює дедалі рідше від зими 2024–2025 року. Причинами цього називають ефективну роботу українських дронів, які завдають значних втрат техніці, а також скорочення постачання бронетехніки до армії країни-агресора.

Крім того, ISW звертає увагу на тенденцію активного використання російськими військами цивільного транспорту: всюдиходів, мотоциклів та позашляховиків для наступальних дій. У квітні 2025 року Міноборони Росії навіть офіційно розпочало процес інтеграції мотоциклів у тактичні дії на передовій.

Аналітики припускають, що активність на Торецькому напрямку може свідчити про намір російського командування переорієнтувати зусилля саме на цю ділянку фронту. ISW анонсує подальше спостереження за розвитком подій на цьому напрямку, зважаючи на можливість нових спроб прориву.

Нагадаємо, також російські війська активізувалися в Сумській області.

Також у травні в ОСУВ "Хортиця" показали руїни міста Торецьк з висоти пташиного польоту.