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Главная Армия Россия усилила штурм Торецка, несмотря на большие потери, — ISW

Россия усилила штурм Торецка, несмотря на большие потери, — ISW

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Дата публикации 19 июня 2025 09:27
Россия возвращается к масштабным штурмам в Донецкой области
Российские войска. Фото: Sputnik Казахстан
Ключові моменти Россия начала активно штурмовать Торецк Россия редко идет в масштабный механизированный штурм

Российские войска17 июня провели масштабную атаку на Торецком направлении. По информации аналитиков и украинских военных источников, это одна из крупнейших механизированных атак за последние месяцы. Командование армии РФ могло изменить приоритеты на фронте.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

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Согласно обнародованным 17 июня геолокационным материалам, оккупанты провели штурм к западу от Яблоновки (западнее Торецка) с привлечением не менее трех единиц бронетехники и четырех моторизованных транспортных средств, в том числе вездеходов.

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Карта боевых действий. Фото: ISW

Также аналитики обратили внимание, что 18 июня военный журналист Юрий Бутусов сообщил, что еще более масштабное наступление произошло вблизи Константиновки. По его словам, российская сторона применила силы численностью роты, однако украинским защитникам удалось уничтожить не менее 15 единиц тяжелой техники и 8 моторизованных средств.

Россия редко идет в масштабный механизированный штурм

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что подобные механизированные наступления российская армия осуществляет все реже с зимы 2024-2025 года. Причинами этого называют эффективную работу украинских дронов, которые наносят значительные потери технике, а также сокращение поставок бронетехники в армию страны-агрессора.

Кроме того, ISW обращает внимание на тенденцию активного использования российскими войсками гражданского транспорта: вездеходов, мотоциклов и внедорожников для наступательных действий. В апреле 2025 года Минобороны России даже официально начало процесс интеграции мотоциклов в тактические действия на передовой.

Аналитики предполагают, что активность на Торецком направлении может свидетельствовать о намерении российского командования переориентировать усилия именно на этот участок фронта. ISW анонсирует дальнейшее наблюдение за развитием событий на этом направлении, учитывая возможность новых попыток прорыва.

Напомним, также российские войска активизировались в Сумской области.

Также в мае в ОСУВ "Хортица" показали руины города Торецк с высоты птичьего полета.

российские войска Донецкая область війна фронт Торецк штурм
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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