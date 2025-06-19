Військовий проінформував щодо ситуації на Сумщині

Українські військові. Фото: Генштаб

У Сумській області немає ніякого просування російських військ. Наразі росіяни намагаються взяти Юнаківку, там точаться бої.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE.

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"Що стосується Сумщини — нема ніякого стрімкого просування. Вони намагаються взяти Юнаківку, оточити, ДРГ туди заходять — їх вибивають", — сказав Сазонов.

За словами військового, українські воїни днями вибили ворога з Андріївки, а окупанти намагалися за будь-яку ціну знову захопити населений пункт.

"Там просто трупами штурмових груп все засипано. Поклали людей дуже багато. Як кажуть розвідники, пілоти й військові аналітики: вони втратили майже все поповнення, що кинули туди", — зауважив він.

Сазонов додав, що це російський десант та морська піхота, яка була елітними високомобільними підрозділами, які Росія хотіла зберегти та перекинути на інші напрямки в якості найкращих.

"Але мотострілків, піхоту вони поклали на Сумщині. Втрати такі, що від роти 100 людей залишається вісім", — уточнив він.

Військовий додав, що це було спричинено політичними заявами російського керівництва щодо створення так званої "буферної зони" у Сумській області.

Раніше у Генштабі повідомили про створення нового напрямку фронту через активізацію російських військ на Сумщині.

Також Генштаб спростував інформацію про нібито "прорив" військ РФ на Дніпропетровщині.