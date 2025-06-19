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Головна Армія Чи просувається ворог на Сумщині — відповідь військового

Чи просувається ворог на Сумщині — відповідь військового

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 11:25
Військовий проінформував щодо ситуації на Сумщині
Українські військові. Фото: Генштаб
Ключові моменти Ситуація на Сумщині

У Сумській області немає ніякого просування російських військ. Наразі росіяни намагаються взяти Юнаківку, там точаться бої.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі Ранок.LIVE. 

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"Що стосується Сумщини — нема ніякого стрімкого просування. Вони намагаються взяти Юнаківку, оточити, ДРГ туди заходять — їх вибивають", — сказав Сазонов.

За словами військового, українські воїни днями вибили ворога з Андріївки, а окупанти намагалися за будь-яку ціну знову захопити населений пункт.

"Там просто трупами штурмових груп все засипано. Поклали людей дуже багато. Як кажуть розвідники, пілоти й військові аналітики: вони втратили майже все поповнення, що кинули туди", — зауважив він.

Сазонов додав, що це російський десант та морська піхота, яка була елітними високомобільними підрозділами, які Росія хотіла зберегти та перекинути на інші напрямки в якості найкращих.

"Але мотострілків, піхоту вони поклали на Сумщині. Втрати такі, що від роти 100 людей залишається вісім", — уточнив він.

Військовий додав, що це було спричинено політичними заявами російського керівництва щодо створення так званої "буферної зони" у Сумській області.

Раніше у Генштабі повідомили про створення нового напрямку фронту через активізацію російських військ на Сумщині.

Також Генштаб спростував інформацію про нібито "прорив" військ РФ на Дніпропетровщині.

російські війська Сумська область війна в Україні фронт втрати окупантів
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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