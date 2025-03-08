Приостановление обмена разведданными США способствовало продвижению россиян и потерям ВСУ

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Приостановление Соединенными Штатами Америки передачи военной разведывательной информации позволило российским оккупантам продвинуться на важном участке фронта. Это привело к значительным потерям среди украинских военных.

Об этом сообщает Time со ссылкой на заявления высокопоставленных западных, украинских чиновников и военных офицеров

Читайте также:

Потери в ВСУ из-за решения Штатов

Один из украинских офицеров отметил, что из-за остановки передачи разведывательных данных "есть сотни погибших украинцев". По его словам, самая большая проблема — это моральное состояние, поскольку бойцы должны воевать без некоторых из лучших систем вооружения вследствие отношения США,

"Это действительно дает преимущество врагу на передовой", — отметил он.

По информации Time, больше всего это повлияло на украинские силы в Курской области, где ВСУ пытаются удержать территорию, захваченную во время наступления в августе 2024 года.

"Президент Зеленский рассматривает этот регион как критический источник рычагов в любых будущих мирных переговорах с россиянами. Его цель — обменять части территории Курска на украинские земли, оккупированные Россией", — говорится в материале.

Источники издания отмечают, что после прекращения обмена разведданными между США и Украиной, российские оккупанты продвинулись на Курщине, пытаясь перерезать украинские линии снабжения в регион.

Украинский чиновник сообщил, что операции в Курской области сильно пострадали от потери доступа к разведданным США. Это привело к тому, что ВСУ потеряли возможность вовремя выявлять приближение бомбардировщиков РФ и других самолетов врага.

Потеря разведданных США также значительно снизила способность украинских сил наносить эффективные удары по российским целям.

Напомним, 5 марта Штаты приостановили обмен разведывательными данными с Украиной в рамках приостановки военной помощи.

Однако два американских чиновника заявили, что Вашингтон продолжает предоставлять Киеву разведывательные данные для обороны, но принял решение значительно сократить обмен информацией, которая могла бы способствовать наступательным операциям против России.