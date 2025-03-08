Призупинення обміну розвідданими США сприяло просуванню росіян і втратам ЗСУ

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Призупинення Сполученими Штатами Америки передачі військової розвідувальної інформації дозволило російським окупантам просунутися на важливій ділянці фронту. Це призвело до значних втрат серед українських військових.

Про це повідомляє Time з посиланням на заяви високопоставлених західних, українських чиновників та військових офіцерів

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Один з українських офіцерів наголосив, що через зупинку передачі розвідувальних даних "є сотні загиблих українців". За його словами, найбільша проблема — це моральний стан, оскільки бійці повинні воювати без деяких із найкращих систем озброєння внаслідок ставлення США,

"Це дійсно дає перевагу ворогу на передовій", — зазначив він.

За інформацією Time, найбільше це вплинуло на українські сили в Курській області, де ЗСУ намагаються утримати територію, захоплену під час наступу в серпні 2024 року.

"Президент Зеленський розглядає цей регіон як критичне джерело важелів у будь-яких майбутніх мирних переговорах із росіянами. Його мета — обміняти частини території Курська на українські землі, окуповані Росією", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання зазначають, що після припинення обміну розвідданими між США та Україною, російські окупанти просунулися на Курщині, намагаючись перерізати українські лінії постачання в регіон.

Український чиновник повідомив, що операції в Курській області сильно постраждали від втрати доступу до розвідданих США. Це призвело до того, що ЗСУ втратили можливість вчасно виявляти наближення бомбардувальників РФ та інших літаків ворога.

Втрата розвідданих США також значно знизила здатність українських сил завдавати ефективних ударів по російських цілях.

Нагадаємо, 5 березня Штати призупинили обмін розвідувальними даними з Україною в рамках припинення військової допомоги.

Однак два американські чиновники заявили, що Вашингтон продовжує надавати Києву розвідувальні дані для оборони, але ухвалив рішення значно скоротити обмін інформацією, яка могла б сприяти наступальним операціям проти Росії.