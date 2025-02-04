Буданов опроверг информацию о выходе войск КНДР из Курской области

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Военные Северной Кореи продолжают участвовать в войне против Украины в Курской области. По словам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, там до сих пор находятся около 8 000 солдат КНДР.

Об этом пишет The War Zone.

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1 февраля Буданов отметил, что северокорейские войска все еще воюют на линии фронта под Курском, но их активность в последние дни уменьшилась из-за больших потерь.

По его словам, сообщения СМИ об отсутствии войск КНДР на передовой в течение нескольких недель, "не соответствуют действительности".

"Мы должны подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли какие-то реальные изменения, или это просто снижение активности на пару дней", — сказал глава ГУР.

В то же время сегодня разведка Южной Кореи подтвердила полный вывод войск КНДР с фронта в Курской области.

Ранее Yonhap News писало, что войска КНДР с середины января не участвуют в боевых действиях в Курской области на стороне России.

А издание Newsweek сообщало о случаях покупки фальшивых справок о туберкулезе в Северной Корее. Таким образом там пытаются избежать участия в войне.