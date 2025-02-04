Буданов спростував інформацію про вихід військ КНДР з Курщини

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ГУР

Військові Північної Кореї продовжують брати участь у війні проти України в Курській області. За словами голови ГУР Міноборони України Кирила Буданова, там досі перебувають близько 8 000 солдатів КНДР.

Про це пише The War Zone.

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1 лютого Буданов зазначив, що північнокорейські війська все ще воюють на лінії фронту під Курськом, але їхня активність останніми днями зменшилася через великі втрати.

За його словами, повідомлення ЗМІ про відсутність військ КНДР на передовій протягом кількох тижнів, "не відповідають дійсності".

"Ми повинні почекати деякий час, щоб побачити, чи є якісь реальні зміни, чи це просто зниження активності на пару днів", — сказав голова ГУР.

Водночас сьогодні розвідка Південної Кореї підтвердила повне виведення військ КНДР з фронту в Курській області.

Раніше Yonhap News писало, що війська КНДР з середини січня не беруть участі в бойових діях у Курській області на боці Росії.

А видання Newsweek повідомляло про випадки купівлі фальшивих довідок про туберкульоз у Північній Кореї. Таким чином там намагаються уникнути участі у війні.