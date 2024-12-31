Буданов ответил, чего ждать Украине в 2025 году

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: ОП

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал события в 2025 году. Он считает, что в следующем году украинцев ждет много хороших событий".

Об этом Буданов сказал в эфире телемарафона.

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Буданов вспомнил, что ранее его спрашивали относительно ожиданий от 2024 года, и тогда он говорил, что этот год будет очень тяжелым для нас.

Но если говорить о 2025 годе, то глава ГУР имеет "гораздо больше оптимизма". Он считает, что следующий год станет лучше, чем этот.

"Для этого есть объективные факторы. Я надеюсь, мы в 2025-м увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, что мы все ждем", — сказал Буданов.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов в интервью для Новинти.LIVE заявил, что оккупанты меньше используют МиГ-31К для запуска ракет "Кинжал" и объяснил причину.

Также Юсов рассказал об успешных операциях разведки в 2024 году.