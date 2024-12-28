Удари ГУР по РФ та ракета Орєшник - інтервʼю Юсова

Представник ГУР МО Андрій Юсов та Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Які удари Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України були найболючішими для ворога та що таке насправді нова російська ракета "Орєшник", якою Путін залякує Україну та Захід — в інтервʼю Новини.LIVE розповів представник ГУР МО — Андрій Юсов.

Читаємо та бачимо наслідки роботи ГУР МО на території РФ за 2024 рік. Котрі із них були найбільш болючішими та неочікуваними для ворога?

— Очільник ГУР МО чітко окреслив стратегію — це послаблення ворога усіма можливими засобами і введення в тому числі асиметричної війни. Це завдання успішно виконувалось протягом усього року всім відомством у взаємодії із колегами та побратимами Сил Безпеки та Оборони.

Читайте також:

Але так як розвідка любить тишу, то про більшість успішних операцій наразі ми говорити не можемо. Прийде час, все буде названо. Адже прийоми, засоби та джерела роботи залишається актуальним, тому наразі ми не можемо їх розкривати. Але є значна частина бойових успіхів, про які можемо говорити і це потрібно робити.

Андрій Юсов. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Зокрема, це ефективна робота спецпідрозділів ГУР МО Group 13 (мисливці за кораблями окупантів. - ред.) на воді, робота морських дронів "магура", знищення частини ворожого флоту. І до речі, не лише знищення, а й зміна його тактики та планів. Зокрема, це знищення сучасного судна "Сергій Котов", яке перед тим було двічі уражено. Вони його відновлювали, але цього року ми його нарешті добили.

Безумовно, успішною була спецоперація по звільненню агрегатного заводу у Вовчанську. І загалом багато успішних дій по багатьом напрямках і ми часто чуємо про різні події, які відбуваються на території РФ. Конкретики не буде, але робота триває.

Галина Остаповець. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Також у нас є невпинна робота Координаційного Штабу з питань поводження із полоненими. Цього року вже відбулось 10 обмінів, це вагомі результати і далі буде. Насправді багато операцій можна перераховувати по напрямкам – це наші кіберфахівці, і космічна розвідка, спецпризначенці, агентурна складова, безперервна робота із нашими партнерами, виконання доручень Верховного Головнокомандувача.

Робота триває, результати є і будуть іще.

Чорноморського Флоту у Криму більше немає, всі ракетоносії перебазовані до Новоросійська?

— Перед тим як перейдемо до флоту, хотілося ще би згадати ураження пункту радіолокаційної розвідки — літака А-50У. Це непересічні операції, про які будуть ще довго говорити і в Україні, і за кордоном і точно, що у ворога. Адже такі ресурси йому надзвичайно складно відновлювати, якщо це можливо взагалі.

Літак А-50У. Фото: google.com

А по Флоту так, і тут важлива не лише кількість уражених кораблів, хоча нам приємно, "Магура" — чемпіон. Уражено 15 ворожих суден, 9 із них знищено, і це найкращі показники у світі. На жаль, у бойових умовах доводиться все це застосовувати.

Наші операції спричинили стратегічні зміни у ворога. Він перейшов до тактики переховування та збереження свого флоту і не так вільно почувається в акваторії Чорного моря. Вони змушені коригувати пуски із носіїв "калібрів", витрачати значні ресурси на захист від українських морських дронів. В цілому це те, що зламало домінування РФ у Чорному морі і дозволило забезпечити роботу українських зернових коридорів та відкрити українські порти. Це складна частина роботи, в тому числі й дипломатичної.

Це те, що зокрема, відбувалось завдяки українським засобам, морським дронам і коли ми говоримо про ГУР МО, то Магура постійно вдосконалюється та модифікується.

Дрони ГУР в тому числі вже давно долітають до аеродромів, де базується стратегічна авіація РФ. Зокрема, і до Мурманська. Які були результати?

— Українські дрони долають відстань до 2 тисяч кілометрів, це вже не таємниця. Але у більшості заяв, коли щось вибухає на Росії – ми не підтверджуємо, але й не спростовуємо. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так. Зокрема, і на підприємствах ВПК і на решту військових об’єктах, які підтримують війну проти України. Тобто інциденти у РФ пов’язані виключно із військовою та оборонною інфраструктурою.

Морські дрони "Магура". Фото: google.com

На відміну від того, що робить ворог у нас, масовано атакуючи нашу цивільну інфраструктуру. І це є воєнні злочини. Щодо ситуації у них — то це закономірний наслідок російської агресії, а також деградації їхньої інфраструктури та управлінської системи. Багато речей зможемо додатково проговорити після певних подій.

Дрони ГУР також атакували аеродром, де базувалися винищувачі та носії "кинджалів" МіГ-31. Скільки тоді було вражено цих літаків, адже вильотів стало менше.

— Вильотів стало менше не лише через кількість уражених літаків, а й в цілому через посилення засобів безпеки. Ворог постійно відволікає додаткові ресурси на захист власної авіації. Це добре, так і повинно бути, хай займаються питаннями своєї країни. І оці їхні плани "коври" — виключно наслідок їхніх агресивних дій. Ураження різних типів авіації – були, і ми часто підтверджуємо сам факт того, що відбувається, проте деталей не коментуємо.

Скільки ракетоносіїв залишилось у Чорноморського флоту після втечі із Криму?

— Якщо в цілому говорити про ракетний потенціал РФ, то вона його зберігає і по окремим позиціям намагається нарощувати. Хоча на початку війни вони незаплановано використали проти України величезну кількість ракетного озброєння.

Пуски ракет "Калібр". Фото: РосЗМІ

Тим не менше ворог зберігає можливості виробництва, але із іноземними компонентами. І цей факт вже доведений. В цілому у запасах РФ близько 1400 далекобійних ракет. Із них – близько 350 калібрів, 500 "оніксів", понад 50 "кинжалів", понад 130 Іскандерів, і понад 400 ракет класів Х-101, Х-55 і Х-35. Але по багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони приділяють велику увагу плануванню, розвідці і вже не працюють так огульно як це було на початку війни.

На місяць РФ здатна виготовляти 40-50 ракет Іскандер, 30-50 калібрів, 50 ракет Х-101, але це не нова інформація. Виготовлення ракет досі залежить від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики і контроль над її дотриманням – важливе завдання, над яким працює і Україна, і партнери.

На зимовий сезон у РФ вистачить нас обстрілювати?

— Давайте не сіяти паніку серед людей, але думати, що станом на вчора у РФ закінчилися ракети чи їхній запас – теж не варто. Тому до кожної повітряної тривоги слід відноситися відповідально, а Сили Безпеки та Оборони працюють над відбиттям в тому числі й повітряних загроз.

Окрім ракет ворог також в рази збільшив виробництво ударних дронів.

— Якщо на першому етапі була критична залежність від постачання, то зараз РФ вже передані технології, налагоджене виробництво. Зрозуміло, компоненти часто не російські, але можливість для виробництва у них є. Ворог, як і ми, постійно вдосконалює і свої дрони, і засоби радіолокаційної боротьби проти них.

Так, це виклик для нас, адже РФ часто застосовує імітаційні дрони для виснаження нашої ППО. Вони комбінують удари, запускаючи БПЛА разом із ракетами. Це зокрема, повітряна війна, яка триває.

Нещодавно був уражений склад із деталями до шахедів на суму 17 млн доларів.

— Так, ми офіційно давали таку інформацію як підтвердження самого факту. Якісь добрі люди посприяли цьому і ми можемо лише подякувати їм за це. Така приємна і мила кожному серцю українця новина була. Ну що ж таке трапляється.

Дрони-шахеди. Фото: РосЗМІ

Скільки заводів на території РФ виготовляють шахеди. Є в Казані, наприклад.

— Так, є і там. Але ворог працює на розосередженням виробництва, щоби в тому числі ускладнити його ураження. Це означає, що різні деталі можуть збиратися на відстані сотень кілометрів. А територія РФ – велика. Тому вони працюють над вдосконаленням логістики.

Бачимо, як активно набираються студенти та іноземці для виробництва цих дронів. Враховуючи, що дрони-камікадзе не суперсучасна технологічна зброя, то налагодити виробництво можливо.

Україна теж докладає зусиль. І ми чуємо, як вони збивають наші дрони над своєю територією. Це приємно чути. Дані хороші, далі буде.

Заводи, які виробляють ракети і шахеди можна знищити лише далекобійними ракетами?

— Те, що ви кажете, це задача. Але засоби та шляхи виконання можуть бути різними.

Путін хизується новою ракетою "Орєшник". Чи справді він збирається застосувати її по Україні, як погрожує в останні тижні?

— Це складне питання, бо ми маємо справу із диктатором, у руках якого є різноманітний ракетний потенціал. В ході цієї геноцидної війни він використав проти України фактично всю номенклатуру. Тому говорити про стримуючі фактори для нього, мораль чи міжнародне право, не доводиться.

Але так, ми бачимо активну інформаційну кампанію, яка спрямована не лише проти України, а й на Захід, щоб показати, що ось НАТО і ЄС трипіщітє! Ми можемо і так.

Ракета "Орєшник" у небі. Фото: google.com

Хоча насправді заяви Путіна теж різняться. То він каже про серійне виробництво, то каже, що засоби є, хоч і не багато, то заявляє про бойове експериментальне застосування. Тому насамперед це інформаційна кампанія. Але таке озброєння у ворога є і наразі можемо говорити про його невеликий запас.

У світі є інструменти протидії подібним загрозам. А от для України це серйозний виклик, на який потрібно зважати. І враховуючи геноцидний характер цієї війни, в цій ситуації не до жартів.

То що це за ракета — Орєшник, Горішник чи Кедр?

— Доведені факти говорять про те, що мова про розробку 7+ років. Насправді це глибока модернізація ще радянських розробок. Це чергова модифікація ракети середньої дальності "Рубеж" РС-26 на базі ракети "Ярс", яка у свою чергу створювалась на базі ракети "Тополь". Але в даній ситуації маємо інформаційно-пропагандистську подачу.

Так, до якої вже підключив й Білорусь.

— Дана погроза спрямована вільному демократичному світу. Адже це складова інформаційної війни не лише проти України.

Андрій Юсов. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Скільки може коштувати нова ракета, враховуючи, що компоненти західні.

— Конкретно по Кедру слід дивитися і уточнювати відсоток західних комплектуючих. Точної цифри не назву, але враховуючи, що РФ витрачає мільярди доларів на ракетний потенціал – це дороговартісна зброя і дорожча за "кинджал" (одна ракета "кинджал" коштує від 10 млн дол. - ред).

Але все рівно це експерементальна зброя, яка потребує постійного вдосконалення. Тому так, для ворога в тому числі це дорого. Проте на війну і зброю вони не шкодують і їхній пріоритет точно не добробут власних громадян.

У другій частині інтервʼю із представником ГУР МО Андрієм Юсовим читайте, скільки саме військових Північної Кореї Путін залучив у війну проти України та скільки загалом військових армії РФ перебуває на території України.