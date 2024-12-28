Удары ГУР по РФ и ракета Орешник – интервью Юсова

Представитель ГУР МО Андрей Юсов и Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Какие удары Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины были самыми болезненными для врага и что такое на самом деле новая российская ракета "Орешник", которой Путин запугивает Украину и Запад — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель ГУР МО — Андрей Юсов.

Читаем и видим последствия работы ГУР МО на территории РФ за 2024 год. Какие из них были наиболее болезненными и неожиданными для врага?

— Глава ГУР МО четко обозначил стратегию — это ослабление врага всеми возможными средствами и введение в том числе асимметричной войны. Эта задача успешно выполнялась на протяжении всего года всем ведомством по взаимодействию с коллегами и собратьями Сил Безопасности и Обороны.

Читайте также:

Но поскольку разведка любит тишину, то о большинстве успешных операций пока мы говорить не можем. Придет время, все будет названо. Ведь приемы, средства и источники работы остаются актуальными, поэтому пока мы не можем их раскрывать. Но есть значительная часть боевых успехов, о которых мы можем говорить и это нужно делать.

Андрей Юсов. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В частности, это эффективная работа спецподразделений ГУР МО Group 13 (охотники за кораблями окупантов. - ред.) на воде, работа морских дронов "магура", уничтожение части вражеского флота. И, кстати, не только уничтожение, но и изменение его тактики и планов. В частности, это уничтожение современного судна "Сергей Котов", которое ранее было дважды поражено. Они его восстанавливали, но в этом году мы его, наконец, добили.

Безусловно, успешной была спецоперация по освобождению агрегатного завода в Волчанске. И вообще много успешных действий по многим направлениям и мы часто слышим о разных событиях, происходящих на территории РФ. Конкретики не будет, но работа продолжается.

Галина Остаповец. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Также у нас есть неустанная работа Координационного Штаба по обращению с пленными. В этом году было 10 обменов, это весомые результаты и дальше будет.

На самом деле многие операции можно перечислять по направлениям – это наши киберспециалисты, и космическая разведка, спецназовцы, агентурная составляющая, непрерывная работа с нашими партнерами, выполнение поручений Верховного Главнокомандующего.

Работа продолжается, результаты есть и будут еще.

Черноморского Флота в Крыму больше нет, все ракетоносители перебазированы в Новороссийск?

— Перед тем как перейдем к флоту, хотелось бы еще вспомнить поражение пункта радиолокационной разведки — самолета А-50У. Это незаурядные операции, о которых еще долго будут говорить и в Украине, и за рубежом и точно, что у врага. Ведь такие ресурсы ему очень сложно восстанавливать, если это возможно вообще.

Самолет А-50У. Фото: google.com

А по Флоту да, и здесь важно не только количество пораженных кораблей, хотя нам приятно, "Магура" — чемпион. Поражены 15 вражеских судов, 9 из них уничтожены, и это лучшие показатели в мире. К сожалению, в боевых условиях приходится все это применять.

Наши операции повлекли за собой стратегические изменения в действиях во врага. Он перешел к тактике укрывательства и сохранения своего флота и не так свободно чувствует себя в акватории Черного моря. Они вынуждены корректировать пуски с носителей "калибров", тратить значительные ресурсы в защиту от украинских морских дронов.

В целом это сломало доминирование РФ в Черном море и позволило обеспечить работу украинских зерновых коридоров и открыть украинские порты. Это сложная часть работы, в том числе и дипломатическая.

Это то, что в частности, происходило благодаря украинским средствам, морским дронам и когда мы говорим о ГУР МО, "Магура" постоянно совершенствуется и модифицируется.

Дроны ГУР в том числе уже давно долетают до аэродромов, где базируется стратегическая авиация РФ. В частности, и в Мурманск. Какие были результаты?

— Украинские дроны преодолевают расстояние до 2 тысяч километров, это уже не секрет. Но в большинстве заявлений, когда что-то взрывается в России, мы не подтверждаем, но и не опровергаем. Могу только сказать, что взрывается там не просто так. В частности, и на предприятиях ВПК и на остальных военных объектах, поддерживающих войну против Украины. То есть инциденты в РФ связаны исключительно с военной и оборонной инфраструктурой.

Морские дроны "Магура". Фото: google.com

В отличие от того, что делает враг у нас, массированно атакуя нашу гражданскую инфраструктуру. И это военные преступления.

Относительно ситуации у них — это закономерное последствие российской агрессии, а также деградации их инфраструктуры и управленческой системы. Многие вещи сможем дополнительно проговорить после определенных событий.

Дроны ГУР также атаковали аэродром, где базировались истребители и носители "кинжалов" МиГ-31. Сколько тогда были поражено этих самолетов, ведь вылетов стало меньше.

— Вылетов стало меньше не только из-за количества пораженных самолетов, но и в целом из-за усиления средств безопасности.

Враг постоянно отвлекает дополнительные ресурсы в защиту собственной авиации. Это хорошо, так и должно быть, пусть занимаются вопросами своей страны. И эти их планы "ковры" — исключительно следствие их агрессивных действий. Поражения разных типов авиации были, и мы часто подтверждаем сам факт происходящего, однако деталей не комментируем.

Сколько ракетоносителей осталось у Черноморского флота после побега из Крыма?

— Если в целом говорить о ракетном потенциале РФ, то она его сохраняет и по отдельным позициям пытается наращивать. Хотя в начале войны они незапланированно использовали против Украины огромное количество ракетного вооружения.

Пуска ракет "Калибр". Фото: РосСМИ

Тем не менее, враг сохраняет возможности производства, но с иностранными компонентами. И этот факт уже доказан.

В общей сложности в запасах РФ около 1400 дальнобойных ракет. Из них – около 350 "калибров", 500 "ониксов", свыше 50 "кинжалов", свыше 130 Искандеров и свыше 400 ракет классов Х-101, Х-55 и Х-35. Но по многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они уделяют большое внимание планировке, разведке и уже не работают так огульно, как это было в начале войны.

В месяц РФ способна производить 40-50 ракет Искандер, 30-50 калибров, 50 ракет Х-101, но это не новая информация. Изготовление ракет все еще зависит от иностранных компонентов. Поэтому усиление санкционной политики и контроль над ее соблюдением – важная задача, над которой работает и Украина, и партнеры.

На зимний сезон у РФ хватит нас обстреливать?

— Давайте не сеять панику среди людей, но думать, что по состоянию на вчера в РФ закончились ракеты или их запас тоже не стоит. Поэтому к каждой воздушной тревоге следует относиться ответственно, а Силы Безопасности и Обороны работают над отражением, в том числе, и воздушных угроз.

Кроме ракет враг также в разы увеличил производство ударных дронов.

— Если на первом этапе была критическая зависимость от поставок, то сейчас РФ уже переданы технологии, налажено производство. Разумеется, компоненты часто не российские, но возможность для производства у них есть. Враг, как и мы, постоянно совершенствует и свои дроны и средства радиолокационной борьбы против них.

Да, это вызов для нас, ведь РФ часто применяет имитационные дроны для истощения нашей ПВО. Они комбинируют удары, запуская БПЛА вместе с ракетами. Это в частности, продолжающаяся воздушная война.

Недавно был поражен состав с деталями к шахедам на сумму 17 млн долларов.

— Да, мы официально давали такую информацию, как подтверждение самого факта. Какие-то добрые люди помогли этому и мы можем только поблагодарить их за это. Такая приятная и милая каждому сердцу украинца новость была. Ну что же такое случается.

Дроны-шахеды. Фото: РосСМИ

Сколько заводов на территории РФ производят шахеды. Есть в Казани, например.

– Да, есть и там. Но враг работает на рассредоточении производства, чтобы в том числе усложнить его поражение. Это означает, что разные детали могут собираться на расстоянии сотен километров. А территория РФ – велика. Поэтому они работают над усовершенствованием логистики.

Видим, как активно набираются студенты и иностранцы для производства этих дронов. Учитывая, что дроны-камикадзе не суперсовременное технологическое оружие, то наладить производство можно.

Украина тоже прилагает усилия. И мы слышим, как они сбивают наши дроны над своей территорией. Это приятно слышно. Данные хорошие, дальше будет.

Заводы, производящие ракеты и шахеды, можно уничтожить только дальнобойными ракетами?

– То, о чем вы говорите, это задача. Но средства и пути выполнения могут быть разными.

Путин хвастается новой ракетой "Орешник". Действительно ли он собирается применить ее по Украине, как угрожает в последние недели?

— Это сложный вопрос, потому что мы имеем дело с диктатором, в руках которого есть разнообразный ракетный потенциал. В ходе этой геноцидной войны он использовал против Украины практически всю номенклатуру. Поэтому говорить о сдерживающих факторах для него, морали или международном праве, не приходится.

Но да, мы видим активную информационную кампанию, которая направлена не только против Украины, но и на Запад, чтобы показать, что вот НАТО и ЕС трепещат! Мы можем и так.

Ракета "Орешник" в небе. Фото: google.com

Хотя на самом деле заявления Путина тоже разнятся. То он говорит о серийном производстве, то говорит, что средства есть, хоть и не много, то заявляет о боевом экспериментальном применении. Поэтому, прежде всего, это информационная кампания. Но такое вооружение у врага есть и сейчас можем говорить о его небольшом запасе.

В мире есть инструменты противодействия подобным угрозам. А вот для Украины это серьезный вызов, с которым нужно считаться. И учитывая геноцидный характер этой войны, в этой ситуации не до шуток.

Что это за ракета — Орешник или Кедр?

— Доказанные факты говорят о том, что речь идет о разработке 7+ лет. По сути это глубочайшая модернизация еще советских разработок. Это очередная модификация ракеты средней дальности "Рубеж" РС-26 на базе ракеты "Ярс", которая в свою очередь создавалась на базе ракеты "Тополь". Но в данной ситуации есть информационно-пропагандистская подача.

Да, к которой уже подключили и Беларусь.

— Данная угроза направлена на свободный демократический мир. Это ведь составляющая информационной войны не только против Украины.

Андрей Юсов. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Сколько может стоить новая ракета, учитывая, что компоненты-то западные.

– Именно по Кедру следует смотреть и уточнять процент западных комплектующих. Точной цифры не назову, но учитывая, что РФ тратит миллиарды долларов на ракетный потенциал – это дорогостоящее оружие и дороже "кинджала" (одна ракета "кинджал" стоит от 10 млн долл. - ред).

Но все равно это экспериментальное оружие, требующее постоянного усовершенствования. Поэтому да, для врага в том числе это дорого. Однако на войну и оружие они не жалеют и их приоритет точно не благосостояние их граждан.

Во второй части интервью с представителем ГУР МО Андреем Юсовым читайте, сколько военных Северной Кореи Путин привлек на войну против Украины и сколько в целом военных армии РФ находится на территории Украины.