Кирило Буданов звернувся до росіян у стилістиці гри S.T.A.L.K.E.R. 2

Очільник ГУР МО Кирило Буданов в стилі S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов звернувся до російських окупантів у відео, яке стилізоване під гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Його образ створили за допомогою 3D-моделювання.

Відео опублікував проєкт "Хочу жить".

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Звернення Буданова до окупантів

У соцмережах обговорюють відео, що висміює російських геймерів.

На початку можна побачити росіянина, який заявляє, що він нічого не розуміє. Після цього з'являється Буданов із закликом замислитися про здачу в полон, якщо їх відправлять у "Зону".

У відео очільник ГУР іронічно використовує образ зони відчуження, адаптуючи її до контексту війни.

"Ну що, сталкере, намучився з українською мовою? Нічого не розумієш? Слухай мене уважно. Якщо відправлять у Зону, здавайся в полон. Одні плюси. Мало того, що кровососи мучити не будуть, так ще й українську підучити зможеш. Подумай", — наголосив Буданов.

Нагадаємо, GSC Game World оголосили, що лише за два дні після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 було продано понад мільйон копій.

Також розробники гри заявили, що присвятили її "усім, хто боронив та боронить Україну".