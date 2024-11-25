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Буданов в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2 обратился к оккупантам — видео

25 ноября 2024 19:56
Аркадий Пастула - Редактор
Кирилл Буданов обратился к россиянам в стилистике игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Глава ГУР МО Кирилл Буданов в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам в видео, которое стилизовано под игру STALKER 2: Heart of Chernobyl. Его образ создали с помощью 3D-моделирования.

Видео опубликовал проект "Хочу жить".

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Обращение Буданова к оккупантам

В соцсетях обсуждают видео, высмеивающее российских геймеров.

В начале можно увидеть россиянина, который заявляет, что он ничего не понимает. После этого появляется Буданов с призывом задуматься о сдаче в плен, если их отправят в "Зону". 

В видео глава ГУР иронично использует образ зоны отчуждения, адаптируя ее к контексту войны.

"Ну что, сталкер, намучился с украинским языком? Ничего не понимаешь? Слушай меня внимательно. Если отправят в Зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровососы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай", — подчеркнул Буданов

Напомним, GSC Game World объявили, что всего через два дня после релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 было продано более миллиона копий.

Также разработчики игры заявили, что посвятили ее "всем, кто защищал и защищает Украину".  

война компьютерные игры оккупанты пленные Кирилл Буданов ГУР

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