Буданов відповів, чого чекати Україні у 2025 році

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: ОП

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував події у 2025 році. Він вважає, що наступного року на українців чекає "багато гарних подій".

Про це Буданов сказав в ефірі телемарафону.

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Прогнози Буданова на 2025 рік

Буданов пригадав, що раніше його запитували стосовно очікувань від 2024 року, і тоді він казав, що цей рік буде дуже важким для нас.

Натомість, якщо говорити про 2025 рік, то очільник ГУР має "набагато більше оптимізму". Він вважає, що наступний рік стане кращим, аніж цей.

"Для цього є об’єктивні фактори. Я сподіваюся, ми у 2025-му побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, що ми всі чекаємо", — сказав Буданов.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив, що окупанти менше використовують МіГ-31К для запуску ракет "Кинджал" та пояснив причину.

Також Юсов розповів про успішні операції розвідки у 2024 році.