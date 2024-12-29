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Запуску "Кинджалів" поменшало — в ГУР розповіли про успіхи

29 грудня 2024 00:14
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Андрій Юсов заявив, що через вдалі дії ГУР вдається знищувати техніку ворога прямо на аеродромах
Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнецов
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Російські окупанти все менше використовують літаки МіГ-31К для запуску своїх ракет "Кинджал". Це пов'язано з вмілими діями ГУР та ЗСУ як на лінії фронту, так і у тилу ворога. 

Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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За словами Юсова, зараз РФ змушена відволікати додаткові ресурси на захист своєї авіації, що призвело до зменшення вильотів МіГ-31К. Він додав, що СОУ активно використовують різні засоби для ураження авіації та інших об’єктів саме на території РФ.

"Те, що в Росії часто активують різноманітні плани "ковер" — це виключно наслідок їхніх агресивних дій", — заявив Юсов.

Він нагадав, що українські дрони зараз долають відстань до 2 тисяч кілометрів і це вже не таємниця. Але у більшості заяв, коли щось вибухає на Росії — ГУР не підтверджує, але й не спростовує своєї причетності.

"Можу лише сказати, що вибухає там не просто так. Зокрема, і на підприємствах ВПК і на решту військових об’єктах, які підтримують війну проти України", — розповів представник ГУР. 

Нагадаємо, Андрій Юсов заявив, що Північна Корея надіслала в РФ для війни з Україною близько 11 тисяч військових. Частина з них залучена наразі у бойових діях на Курщині, серед бійців КНДР є втрати.

А ще представник ГУР МО розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".

розвідка ракети війна в Україні ГУР фронт Андрій Юсов

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