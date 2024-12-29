Андрій Юсов заявив, що через вдалі дії ГУР вдається знищувати техніку ворога прямо на аеродромах

Запуску "Кинджалів" поменшало — в ГУР розповіли про успіхи
Російські окупанти все менше використовують літаки МіГ-31К для запуску своїх ракет "Кинджал". Це пов'язано з вмілими діями ГУР та ЗСУ як на лінії фронту, так і у тилу ворога.
Про це в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.
Як діє ГУР та інші підрозділи ЗСУ
За словами Юсова, зараз РФ змушена відволікати додаткові ресурси на захист своєї авіації, що призвело до зменшення вильотів МіГ-31К. Він додав, що СОУ активно використовують різні засоби для ураження авіації та інших об’єктів саме на території РФ.
"Те, що в Росії часто активують різноманітні плани "ковер" — це виключно наслідок їхніх агресивних дій", — заявив Юсов.
Він нагадав, що українські дрони зараз долають відстань до 2 тисяч кілометрів і це вже не таємниця. Але у більшості заяв, коли щось вибухає на Росії — ГУР не підтверджує, але й не спростовує своєї причетності.
"Можу лише сказати, що вибухає там не просто так. Зокрема, і на підприємствах ВПК і на решту військових об’єктах, які підтримують війну проти України", — розповів представник ГУР.
Нагадаємо, Андрій Юсов заявив, що Північна Корея надіслала в РФ для війни з Україною близько 11 тисяч військових. Частина з них залучена наразі у бойових діях на Курщині, серед бійців КНДР є втрати.
А ще представник ГУР МО розповів, які успішні операції вдалося провести розвідці у 2024-му році. Також він спрогнозував, чи варто очікувати нових ударів "Орєшніком".
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