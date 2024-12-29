Андрей Юсов заявил, что из-за удачных действий ГУР удается уничтожать технику врага прямо на аэродромах

Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты все меньше используют самолеты МиГ-31К для запуска своих ракет "Кинжал". Это связано с умелыми действиями ГУР и ВСУ как на линии фронта, так и в тылу врага.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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По словам Юсова, сейчас РФ вынуждена отвлекать дополнительные ресурсы в защиту своей авиации, что привело к уменьшению вылетов МиГ-31К. Он добавил, что СОУ активно используют разные средства для поражения авиации и других объектов именно на территории РФ.

"То, что в России часто активируют разнообразные планы "ковер" — это исключительно следствие их агрессивных действий", — заявил Юсов.

Он напомнил, что украинские дроны сейчас одолевают расстояние до 2 тысяч километров и это уже не тайна. Но в большинстве заявлений, когда что-то взрывается в России, ГУР не подтверждает, но и не опровергает своей причастности.

"Могу лишь сказать, что взрывается там не просто так. В частности, и на предприятиях ВПК и на остальных военных объектах, поддерживающих войну против Украины", — рассказал представитель ГУР.

Напомним, Андрей Юсов заявил, что Северная Корея направила в РФ для войны с Украиной около 11 тысяч военных. Часть из них привлечена в боевых действиях на Курщине, среди бойцов КНДР есть потери.

А еще представитель ГУР МО рассказал, какие успешные операции удалось провести разведке в 2024 году. Также он спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником".