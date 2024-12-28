Розкрито втрати військ КНДР — розвідка України назвала кількість

Андрій Юсов. Фото: РБК-Україна

Північна Корея надіслала в РФ для війни з Україною близько 11 тисяч військових. Частина з них залучена наразі у бойових діях на Курщині, серед бійців КНДР є втрати.

Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

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Втрати КНДР у війні з Україною

Як зазначив Юсов, бійці Північної Кореї воюють у зведених підрозділах з російськими військовими. Загалом КНДР відправила на підмогу Росії близько 11 тисяч військовослужбовців.

"Більшість з них зосереджена на Курському напрямку. Не всі з них ще задіяні у військових діях, йде ротація, поповнення. Втрати в підрозділах, в яких беруть участь військовослужбовці КНДР, — це приблизно три тисячі осіб. Це разом із загиблими, пораненими або санітарними втратами", — зазначив Юсов.

Він також зазначив, що точну кількість втрат північнокорейських військових порахувати важко. Це пояснюється тим, що росіяни намагаються приховати справжню ситуацію.

"Ми бачимо різні випадки — підроблені військові квитки, наче б то це військовослужбовці РФ. В них однакова форма, і далеко не завжди можна виокремити, про кого саме йде мова", — пояснив представник ГУР.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що росіяни продовжують наступальні дії. Зокрема, жорстокі бої розгорнулися проти північнокорейських союзників держави-агресора.

Народний депутат Олександр Юрченко переконаний, що військові КНДР, які прибули на війну проти України, могли сподіватися на кращі умови життя. Крім того, дехто з них міг очікувати на шанс втекти до Європи.