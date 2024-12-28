Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной arrow

ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной

28 декабря 2024 19:12
Ольга Антоновская - редактор
Раскрыты потери войск КНДР — разведка Украины назвала количество
Андрей Юсов. Фото: РБК-Україна
Ольга Антоновская - редактор

Северная Корея прислала в РФ для войны с Украиной около 11 тысяч военных. Часть из них задействована сейчас в боевых действиях на Курщине, среди бойцов КНДР есть потери.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

Потери КНДР в войне с Украиной

Как отметил Юсов, бойцы Северной Кореи воюют в сводных подразделениях с российскими военными. В целом КНДР отправила на подмогу России около 11 тысяч военнослужащих.

"Большинство из них сосредоточено на Курском направлении. Не все из них еще задействованы в военных действиях, идет ротация, пополнение. Потери в подразделениях, в которых участвуют военнослужащие КНДР, — это примерно три тысячи человек. Это вместе с погибшими, ранеными или санитарными потерями", — отметил Юсов.

Он также отметил, что точное количество потерь северокорейских военных посчитать трудно. Это объясняется тем, что россияне пытаются скрыть истинную ситуацию.

"Мы видим разные случаи — поддельные военные билеты, якобы это военнослужащие РФ. У них одинаковая форма, и далеко не всегда можно выделить, о ком именно идет речь", — объяснил представитель ГУР.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что россияне продолжают наступательные действия. В частности, жестокие бои развернулись против северокорейских союзников государства-агрессора.

Народный депутат Александр Юрченко убежден, что военные КНДР, которые прибыли на войну против Украины, могли надеяться на лучшие условия жизни. Кроме того, некоторые из них могли ожидать шанс сбежать в Европу.

разведка КНДР ГУР війна потери оккупантов Курская область Северная Корея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:21 Опасность в большинстве областей — прогноз погоды на завтра

19:59 Лидер Шахтера согласился перейти в европейский клуб

19:57 Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — ранены двое детей

19:55 Военный ответил, есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

19:35 В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

19:20 Зеленский анонсировал важные кадровые изменения — видеообращение

19:12 ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной

18:37 В Киеве мужчина наехал на работника ТЦК, тот разбил в авто стекло

18:34 Одесский "Привоз" — как изменились цены за год

18:13 Путин извинился перед Алиевым за крушение Azerbaijan Airlines

20:21 Опасность в большинстве областей — прогноз погоды на завтра

19:59 Лидер Шахтера согласился перейти в европейский клуб

19:57 Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсонщину — ранены двое детей

19:55 Военный ответил, есть ли у России силы для прорыва на Харьковщине

19:35 В Грузии масштабная акция протеста "Цепь единства" — видео

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

19:20 Зеленский анонсировал важные кадровые изменения — видеообращение

19:12 ГУР раскрыло потери северокорейских бойцов на войне с Украиной

18:37 В Киеве мужчина наехал на работника ТЦК, тот разбил в авто стекло

18:34 Одесский "Привоз" — как изменились цены за год

18:13 Путин извинился перед Алиевым за крушение Azerbaijan Airlines

06:59 Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

06:14 Буковель или Куршевель — на каком курорте отдыхать дешевле

27 декабря 2024

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

Text

13:51 Россия эксплуатирует студентов для производства БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова - 80x80

Успешные операции ГУР в 2024-м, — интервью Юсова

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

26 декабря 2024

08:00 Финпомощь от ЮНИСЕФ — кто может получить 11 тыс. грн