Раскрыты потери войск КНДР — разведка Украины назвала количество

Андрей Юсов. Фото: РБК-Україна

Северная Корея прислала в РФ для войны с Украиной около 11 тысяч военных. Часть из них задействована сейчас в боевых действиях на Курщине, среди бойцов КНДР есть потери.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

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Как отметил Юсов, бойцы Северной Кореи воюют в сводных подразделениях с российскими военными. В целом КНДР отправила на подмогу России около 11 тысяч военнослужащих.

"Большинство из них сосредоточено на Курском направлении. Не все из них еще задействованы в военных действиях, идет ротация, пополнение. Потери в подразделениях, в которых участвуют военнослужащие КНДР, — это примерно три тысячи человек. Это вместе с погибшими, ранеными или санитарными потерями", — отметил Юсов.

Он также отметил, что точное количество потерь северокорейских военных посчитать трудно. Это объясняется тем, что россияне пытаются скрыть истинную ситуацию.

"Мы видим разные случаи — поддельные военные билеты, якобы это военнослужащие РФ. У них одинаковая форма, и далеко не всегда можно выделить, о ком именно идет речь", — объяснил представитель ГУР.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что россияне продолжают наступательные действия. В частности, жестокие бои развернулись против северокорейских союзников государства-агрессора.

Народный депутат Александр Юрченко убежден, что военные КНДР, которые прибыли на войну против Украины, могли надеяться на лучшие условия жизни. Кроме того, некоторые из них могли ожидать шанс сбежать в Европу.