Рекрутинг в "Азов" — как устроиться сварщикам с зп до 125 000 грн

Бригаде "Азов" нужны сварщики — обещают высокую плату и официальную мобилизацию
Легендарная бригада "Азов" ищет в батальоны и другие подразделения сварщиков. Бойцы предлагают специалистам плату 25 000 — 125 000 грн, а также официальную мобилизацию или службу по контракту.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.
Сварщик в "Азове"
Требуемые специалисты на должность сварщика, имеющие соответствующий опыт работы не менее одного года, умеют работать с различными видами (электро, газовая и т.п.), разбираются в технических чертежах и инструкциях, а также ответственные и внимательные к деталям.
На работе сварщики будут заниматься:
- сваркой металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
- выполнением ремонтных работ, в том числе заменой и усилением сварных соединений;
- контролем качества работы и соответствия стандартам безопасности;
- изготовлением локальных металлоконструкций.
Азовцы предлагают:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
- денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тысяч гривен;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.
Работа в "Азов"
Напомним, что бригада нуждается в инструкторе по гуманитарной подготовке личного состава. Специалист должен читать личному составу лекции, организовывать и проводить массовые мероприятия.
Также "Азову" срочно нужны медики, в частности врач неотложных состояний. Одной из основных обязанностей является оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых в скорой машине.
Добавим, что азовцы ищут парамедиков. В обязанности специалиста в бригаде входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными.
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