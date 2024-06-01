Рекрутинг в "Азов" — как устроиться сварщикам с зп до 125 000 грн

Мужчина работает сварочным аппаратом. Фото: freepik.com

Легендарная бригада "Азов" ищет в батальоны и другие подразделения сварщиков. Бойцы предлагают специалистам плату 25 000 — 125 000 грн, а также официальную мобилизацию или службу по контракту.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Вакансия сварщика в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Сварщик в "Азове"

Требуемые специалисты на должность сварщика, имеющие соответствующий опыт работы не менее одного года, умеют работать с различными видами (электро, газовая и т.п.), разбираются в технических чертежах и инструкциях, а также ответственные и внимательные к деталям.

На работе сварщики будут заниматься:

сваркой металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;

выполнением ремонтных работ, в том числе заменой и усилением сварных соединений;

контролем качества работы и соответствия стандартам безопасности;

изготовлением локальных металлоконструкций.

Бойцы бригады "Азов". Фото: бригада спецназначения НГУ "Азов"

Азовцы предлагают:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тысяч гривен;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Работа в "Азов"

Напомним, что бригада нуждается в инструкторе по гуманитарной подготовке личного состава. Специалист должен читать личному составу лекции, организовывать и проводить массовые мероприятия.

Также "Азову" срочно нужны медики, в частности врач неотложных состояний. Одной из основных обязанностей является оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых в скорой машине.

Добавим, что азовцы ищут парамедиков. В обязанности специалиста в бригаде входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными.