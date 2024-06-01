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Бригаде "Азов" нужны сварщики — обещают высокую плату и официальную мобилизацию

1 июня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Рекрутинг в "Азов" — как устроиться сварщикам с зп до 125 000 грн
Мужчина работает сварочным аппаратом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарная бригада "Азов" ищет в батальоны и другие подразделения сварщиков. Бойцы предлагают специалистам плату 25 000 — 125 000 грн, а также официальную мобилизацию или службу по контракту.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 31 мая.

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Вакансия сварщика в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Сварщик в "Азове"

Требуемые специалисты на должность сварщика, имеющие соответствующий опыт работы не менее одного года, умеют работать с различными видами (электро, газовая и т.п.), разбираются в технических чертежах и инструкциях, а также ответственные и внимательные к деталям.

На работе сварщики будут заниматься:

  • сваркой металлических конструкций в соответствии с требованиями технических чертежей и инструкций;
  • выполнением ремонтных работ, в том числе заменой и усилением сварных соединений;
  • контролем качества работы и соответствия стандартам безопасности;
  • изготовлением локальных металлоконструкций.
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Бойцы бригады "Азов". Фото: бригада спецназначения НГУ "Азов"

Азовцы предлагают:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — от 25 до 125 тысяч гривен;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Работа в "Азов"

Напомним, что бригада нуждается в инструкторе по гуманитарной подготовке личного состава. Специалист должен читать личному составу лекции, организовывать и проводить массовые мероприятия.

Также "Азову" срочно нужны медики, в частности врач неотложных состояний. Одной из основных обязанностей является оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых в скорой машине.

Добавим, что азовцы ищут парамедиков. В обязанности специалиста в бригаде входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными.

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