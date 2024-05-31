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У полку "Азов" з'явилася вакансія для гуманітарного фахівця — хто потрібен у війську

31 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інструкторам з гуманітарної підготовки особового складу
Військова підготовка студентів. Фото ілюстративне: mil.knu.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи інструктора з гуманітарної підготовки особового складу, військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 24 травня.

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У полку "Азов" з'явилася вакансія для гуманітарного фахівця — хто потрібен у війську - фото 1
Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки інструктора з гуманітарної підготовки особового складу в "Азові"

Інструктор з гуманітарної підготовки мусить читати особовому складу лекції, організовувати та проводити масові заходи. Також він має співпрацювати з міжнародними організаціями, підтримувати комунікацію з навчальними закладами та органами місцевого самоврядування.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу запрошують кандидатів, які мають вищу гуманітарну освіту, досвід лекційної та виховної роботи в навчальних закладах. Фахівець повинен уміти "тримати" аудиторію та бути в хорошій фізичній формі. Перевагою будуть науковий ступінь, знання іноземних мов, наявність водійської категорії B.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч залежно від поставленого завдання та регіону роботи (за перебування в зоні бойових дій обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави парамедиків, які чергуватимуть на точках евакуації та надаватимуть допомогу пораненим військовим. Таким фахівцям обіцяють грошове забезпечення до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні водії категорії D/DE. Кандидати на посаду повинні вміти керувати легковими автівками, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати таку техніку. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

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Нацгвардія
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