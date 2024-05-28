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В "Азові" назвали цивільного спеціаліста, якого бракує війську

28 травня 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В "Азові" назвали цивільного спеціаліста, якого бракує війську
Військові з бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спеціального призначення "Азов" шукає в батальйони та медичну роту парамедиків. На роботу запрошують фахівців, які мають медичну освіту та досвід надання невідкладної допомоги.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 21 травня.

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Вакансія парамедика в "Азові". Фото: скриншот

Обов'язки парамедика в "Азові"

До обов'язків парамедика в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими.

Кандидат на посаду, окрім медичної освіти та досвіду невідкладної допомоги, повинен бути в хорошій фізичній формі, а також готовий працювати у зоні активних бойових дій. Перевагою для спеціаліста буде бойовий досвід.

Що входить до обов'язків парамедика
Військовий з бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військових;
  • оплата праці від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день;
  • профільне навчання в моменти перебування поза зоною бойових дій.

Яких ще спеціалістів потребує "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу фельдшера з середньою медичною освітою та досвідом роботи за фахом від 3 років. Перевагою буде проходження курсів з тактичної медицини.

Також бригада потребує водія категорій D/DE. Підійде той, хто вміє керувати легковими транспортними засобами, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати такі авто.

Додамо, що бійці також шукають пілота FPV-дрона. Кандидат на посаду повинен знати, що таке FPV-безпілотник, та впевнено ним керувати.

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