В "Азові" назвали цивільного спеціаліста, якого бракує війську
Бригада спеціального призначення "Азов" шукає в батальйони та медичну роту парамедиків. На роботу запрошують фахівців, які мають медичну освіту та досвід надання невідкладної допомоги.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 21 травня.
Обов'язки парамедика в "Азові"
До обов'язків парамедика в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими.
Кандидат на посаду, окрім медичної освіти та досвіду невідкладної допомоги, повинен бути в хорошій фізичній формі, а також готовий працювати у зоні активних бойових дій. Перевагою для спеціаліста буде бойовий досвід.
Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військових;
- оплата праці від 25 до 125 тисяч гривень;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 грн/день;
- профільне навчання в моменти перебування поза зоною бойових дій.
Яких ще спеціалістів потребує "Азов"
Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу фельдшера з середньою медичною освітою та досвідом роботи за фахом від 3 років. Перевагою буде проходження курсів з тактичної медицини.
Також бригада потребує водія категорій D/DE. Підійде той, хто вміє керувати легковими транспортними засобами, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати такі авто.
Додамо, що бійці також шукають пілота FPV-дрона. Кандидат на посаду повинен знати, що таке FPV-безпілотник, та впевнено ним керувати.
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