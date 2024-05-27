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На фронті потрібні водії мікроавтобусів — у полку "Азов" з'явилася нова вакансія

27 травня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує водіям категорії D/DE
Навчання військового водія. Фото ілюстративне: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія категорій D/DE. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 24 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки водія категорії D/DE в "Азов"

Водій категорій D/DE повинен вміти керувати легковими транспортними засобами, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати таку автомобільну техніку.

Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти цю посаду в "Азов", повинна мати водійські права категорії D/DЕ, від одного року досвіду водіння та досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави водіїв категорії C/CE. Кандидати на посаду повинні вміти керувати легковими автівками та автомобілями типу КамАЗ, а також ремонтувати таку автомобільну техніку. Фахівцям обіцяють грошове забезпечення до 125 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні пілоти FVP-дронів. На роботу приймуть фахівців, які вміють керувати безпілотниками та мають від одного року досвіду роботи. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

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