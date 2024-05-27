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На фронте нужны водители микроавтобусов — в полку "Азов" появилась новая вакансия

27 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает водителям категории D/DE
Обучение военного водителя. Фото иллюстративное: mil.in.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителей категории D/DE. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 24 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности водителя категории D/DE в "Азов"

Водитель категории D/DE должен уметь управлять легковыми транспортными средствами, микроавтобусами и автобусами, а также ремонтировать такую автомобильную технику.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять этот пост в "Азове", должен иметь водительские права категории D/DЕ, от одного года опыта вождения и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств. Преимуществом будет опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды водителей категории C/CE. Кандидаты на должность должны уметь управлять легковыми автомобилями и автомобилями типа КамАЗ, а также ремонтировать такую автомобильную технику. Специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны пилоты FVP-дронов. На работу примут специалистов, которые имеют управлять беспилотниками и имеют от одного года опыта работы. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

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