Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает водителям категории D/DE

На фронте нужны водители микроавтобусов — в полку "Азов" появилась новая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителей категории D/DE. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 24 мая.
Что входит в обязанности водителя категории D/DE в "Азов"
Водитель категории D/DE должен уметь управлять легковыми транспортными средствами, микроавтобусами и автобусами, а также ремонтировать такую автомобильную технику.
Какие требования к кандидату на должность
Человек, желающий занять этот пост в "Азове", должен иметь водительские права категории D/DЕ, от одного года опыта вождения и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств. Преимуществом будет опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои ряды водителей категории C/CE. Кандидаты на должность должны уметь управлять легковыми автомобилями и автомобилями типа КамАЗ, а также ремонтировать такую автомобильную технику. Специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны пилоты FVP-дронов. На работу примут специалистов, которые имеют управлять беспилотниками и имеют от одного года опыта работы. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.
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