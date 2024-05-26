Робота в "Азов" — які умови роботи бригада пропонує водіям

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи водія категорії C/CE. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.



Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у п'ятницю, 24 травня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки водія в "Азов"

Водій категорій C/CE повинен вміти керувати легковими транспортними засобами та автомобілями типу КамАЗ, а також ремонтувати таку автомобільну техніку.

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Які вимоги до кандидата на посаду

Людина, яка хоче обійняти посаду водія в "Азов", повинна мати водійські права категорії С/СЕ, від одного року досвіду водіння та досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів. Перевагою буде вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ та досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

гідне щомісячне матеріальне забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (залежно від поставленого завдання і регіону роботи: у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає у свої лави пілотів FVP-дронів. Кандидати на посаду повинні вміти керувати безпілотниками та мати від одного року досвіду роботи. Таким фахівцям обіцяють грошове забезпечення до 125 тисяч гривень.



Також ми писали про те, що бригаді спецпризначення "Азов" потрібні фельдшери, які надаватимуть невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації поранених. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.