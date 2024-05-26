Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя категории C/CE. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 24 мая.

Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности водителя в "Азове"

Водитель категории C/CE должен уметь управлять легковыми транспортными средствами и автомобилями типа КамАЗ, а также ремонтировать такую автомобильную технику.

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Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность водителя в "Азове", должен иметь водительские права категории С/СЕ, от одного года опыта вождения и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств. Преимуществом будет умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ и опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды пилотов FVP-дронов. Кандидаты на должность должны уметь руководить беспилотниками и иметь от одного года опыта работы. Таким специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.



Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны фельдшеры, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.