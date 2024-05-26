Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В полку "Азов" нужны водители — какое денежное обеспечение и условия работы arrow

В полку "Азов" нужны водители — какое денежное обеспечение и условия работы

26 мая 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя категории C/CE. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 24 мая.

В полку "Азов" нужны водители — какое денежное обеспечение и условия работы - фото 1
Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности водителя в "Азове"

Водитель категории C/CE должен уметь управлять легковыми транспортными средствами и автомобилями типа КамАЗ, а также ремонтировать такую автомобильную технику.

Читайте также:

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность водителя в "Азове", должен иметь водительские права категории С/СЕ, от одного года опыта вождения и опыт работы в сфере ремонта транспортных средств. Преимуществом будет умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ и опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды пилотов FVP-дронов. Кандидаты на должность должны уметь руководить беспилотниками и иметь от одного года опыта работы. Таким специалистам обещают денежное обеспечение до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны фельдшеры, которые будут оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации раненых. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

зарплаты
работа
Нацгвардия
полк "Азов"
вакансии
водители
военнослужащие
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра