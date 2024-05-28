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В "Азове" назвали гражданского специалиста, которого не хватает войску

28 мая 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Азове" назвали гражданского специалиста, которого не хватает войску
Военные из бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада специального назначения "Азов" ищет в батальоны и медицинскую роту парамедиков. На работу приглашают специалистов, имеющих медицинское образование и опыт предоставления неотложной помощи.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 21 мая.

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Обязанности парамедика в "Азове"

В обязанности парамедика в бригаде входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными.

Кандидат на должность, кроме медицинского образования и опыта неотложной помощи, должен быть в хорошей физической форме, а также готов работать в зоне активных боевых действий. Преимуществом специалиста будет боевой опыт.

Что входит в обязанности парамедика
Военный из бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

"Азов" предлагает следующие условия работы:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военных;
  • оплата труда от 25 до 125 тысяч гривен;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 грн/день;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

В каких еще специалистах нуждается "Азов"

Напомним, что "Азов" приглашает на работу фельдшера со средним медицинским образованием и опытом работы по специальности от 3 лет. Преимуществом будет прохождение курсов по тактической медицине.

Также бригада нуждается в водителе категорий D/DE. Подойдет тот, кто умеет управлять автомобилем, микроавтобусами и автобусами, а также ремонтировать такие авто.

Добавим, что бойцы также ищут пилота FPV-дрона. Кандидат на должность должен знать, что такое FPV-беспилотник и уверенно управлять им.

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