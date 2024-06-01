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Бригаді "Азов" потрібні зварювальники — обіцяють високу платню та офіційну мобілізацію

1 червня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг в "Азов" — як влаштуватися зварювальникам із зп до 125 000 грн
Чоловік працює зварювальним апаратом. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Легендарна бригада "Азов" потребує у батальйони та інші підрозділи зварювальників. Бійці пропонують фахівцям платню 25 000 — 125 000 грн, а також офіційну мобілізацію чи службу за контрактом.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 31 травня.

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Вакансія зварювальника в бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Зварювальник в "Азові"

Потрібні спеціалісти на посаду зварювальника, які мають відповідний досвід роботи не менш як один рік, вміють працювати з різними видами (електро, газова тощо), знаються на технічних кресленнях та інструкціях, а також які відповідальні та уважні до деталей.

На роботі зварювальники займатимуться:

  • зварюванням металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
  • виконанням ремонтних робіт, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань;
  • контролем якості роботи та відповідності стандартам безпеки;
  • виготовленням локальних металоконструкцій.
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Бійці бригади "Азов". Фото: бригада спецпризначення НГУ "Азов"

Натомість азовці пропонують:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Робота в "Азов"

Нагадаємо, що бригада потребує інструктора з гуманітарної підготовки особового складу. Фахівець має читати особовому складу лекції, організовувати та проводити масові заходи.

Також "Азову" терміново потрібні медики, зокрема, лікар невідкладних станів. Одним із основних обов'язків є надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених у машині швидкої.

Додамо, що азовці шукають парамедиків. До обов'язків фахівця в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими.

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