Рекрутинг в "Азов" — як влаштуватися зварювальникам із зп до 125 000 грн

Бригаді "Азов" потрібні зварювальники — обіцяють високу платню та офіційну мобілізацію
Легендарна бригада "Азов" потребує у батальйони та інші підрозділи зварювальників. Бійці пропонують фахівцям платню 25 000 — 125 000 грн, а також офіційну мобілізацію чи службу за контрактом.
Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 31 травня.
Зварювальник в "Азові"
Потрібні спеціалісти на посаду зварювальника, які мають відповідний досвід роботи не менш як один рік, вміють працювати з різними видами (електро, газова тощо), знаються на технічних кресленнях та інструкціях, а також які відповідальні та уважні до деталей.
На роботі зварювальники займатимуться:
- зварюванням металевих конструкцій згідно з вимогами технічних креслень та інструкцій;
- виконанням ремонтних робіт, зокрема заміною та посиленням зварних з'єднань;
- контролем якості роботи та відповідності стандартам безпеки;
- виготовленням локальних металоконструкцій.
Натомість азовці пропонують:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — від 25 до 125 тисяч гривень;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.
Робота в "Азов"
Нагадаємо, що бригада потребує інструктора з гуманітарної підготовки особового складу. Фахівець має читати особовому складу лекції, організовувати та проводити масові заходи.
Також "Азову" терміново потрібні медики, зокрема, лікар невідкладних станів. Одним із основних обов'язків є надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених у машині швидкої.
Додамо, що азовці шукають парамедиків. До обов'язків фахівця в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими.
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