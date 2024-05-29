Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"

Військовий медик бригади "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ

Бригаді "Азов" терміново потрібні медика. Зокрема, азовці шукають лікаря невідкладних станів. У кандидата повинна бути вища медична освіта та досвід роботи у системі швидкої меддопомоги. Грошове забезпечення військового медика залежить від місця служби і становить до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 травня.

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Обов'язки лікаря невідкладних станів у бригаді "Азов"

Також в оголошенні зазначено, що медик, який відгукнеться на вакансію, повинен мати досвід транспортування поранених з політравмами.

Список обов'язків:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених у машині швидкої;

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;

моніторинг стану пацієнту протягом всієї евакуації;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір санітарної інформації;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Вакансія лікаря невідкладних станів у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Медику, який успішно пройде відбір на посаду лікаря невідкладних станів, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "парамедик". До обов'язків парамедика в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими. Також легендарна бригада шукає водіїв категорій D/DE. Водій повинен вміти керувати легковими транспортними засобами, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати таку автомобільну техніку.