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Азов підсилює свою медичну службу — кого шукає легендарна бригада

29 травня 2024 03:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які професії мають попит на війні та хто потрібен в полку "Азов"
Військовий медик бригади "Азов". Фото ілюстративне: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Бригаді "Азов" терміново потрібні медика. Зокрема, азовці шукають лікаря невідкладних станів. У кандидата повинна бути вища медична освіта та досвід роботи у системі швидкої меддопомоги. Грошове забезпечення військового медика залежить від місця служби і становить до 120 тисяч гривень на місяць. 

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 28 травня.

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Обов'язки лікаря невідкладних станів у бригаді "Азов"

Також в оголошенні зазначено, що медик, який відгукнеться на вакансію, повинен мати досвід транспортування поранених з політравмами.  

Список обов'язків:

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених у машині швидкої;
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;
  • моніторинг стану пацієнту протягом всієї евакуації;
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту;
  • збір санітарної інформації;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
Вакансія лікаря невідкладних станів в бригаді "Азов"
Вакансія лікаря невідкладних станів у бригаді "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Медику, який успішно пройде відбір на посаду лікаря невідкладних станів, пропонують офіційно мобілізуватись (до кінця воєнного стану) або ж укласти контракт. За виконання обов'язків у зоні бойових дій передбачається доплата — 3 300 грн/день.

Які ще працівники потрібні "Азову"

Раніше бригада спецпризначення "Азов" відкрила вакансію на посаду "парамедик". До обов'язків парамедика в бригаді входить чергування на точках евакуації та робота з пораненими військовими. Також легендарна бригада шукає водіїв категорій D/DE. Водій повинен вміти керувати легковими транспортними засобами, мікроавтобусами та автобусами, а також ремонтувати таку автомобільну техніку.

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