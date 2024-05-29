Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Военный медик бригады "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ

Бригаде "Азов" срочно нужны медики. В частности, азовцы ищут врача медицины неотложных состояний. У кандидата должно быть высшее медобразование и опыт работы в системе скорой помощи. Денежное довольствие военного медика зависит от места службы и составляет до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 28 мая.

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Обязанности врача медицины неотложных состояний в бригаде "Азов"

Также в объявлении указано, что медик, откликнувшийся на вакансию, должен иметь опыт транспортировки раненых с политравмами.

Список обязанностей:

оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых в машине скорой помощи;

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;

мониторинг состояния пациента в течение всей эвакуации;

контроль оснащения эвакуационного транспорта;

сбор санитарной информации;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Вакансия врача медицины неотложных состояний в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Медику, который успешно пройдет отбор на должность врача неотложных состояний, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "парамедик". В обязанности парамедика входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными. Также легендарная бригада ищет водителей категорий D/DE. Водитель должен уметь управлять легковыми транспортными средствами, микроавтобусами и обычными автобусами, а также ремонтировать автотехнику.