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Азов усиливает свою медицинскую службу — кого ищет легендарная бригада

29 мая 2024 03:32
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военный медик бригады "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Бригаде "Азов" срочно нужны медики. В частности, азовцы ищут врача медицины неотложных состояний. У кандидата должно быть высшее медобразование и опыт работы в системе скорой помощи. Денежное довольствие военного медика зависит от места службы и составляет до 120 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 28 мая.

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Обязанности врача медицины неотложных состояний в бригаде "Азов"

Также в объявлении указано, что медик, откликнувшийся на вакансию, должен иметь опыт транспортировки раненых с политравмами.

Список обязанностей:

  • оказание неотложной медицинской помощи на этапах эвакуации раненых в машине скорой помощи;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения на длинные расстояния;
  • мониторинг состояния пациента в течение всей эвакуации;
  • контроль оснащения эвакуационного транспорта;
  • сбор санитарной информации;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.
Вакансия врача безотлагательных состояний в бригаде "Азов"
Вакансия врача медицины неотложных состояний в бригаде "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Медику, который успешно пройдет отбор на должность врача неотложных состояний, предлагают официально мобилизоваться (до конца военного положения) или заключить контракт. За исполнение обязанностей в зоне боевых действий предусматривается доплата — 3 300 грн/день.

Какие еще работники нужны "Азову"

Ранее бригада спецназначения "Азов" открыла вакансию на должность "парамедик". В обязанности парамедика входит дежурство на точках эвакуации и работа с ранеными военными. Также легендарная бригада ищет водителей категорий D/DE. Водитель должен уметь управлять легковыми транспортными средствами, микроавтобусами и обычными автобусами, а также ремонтировать автотехнику.

полк "Азов"
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