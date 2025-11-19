Современная техника как противовес живой силе — глава Нацгвардии о дронах на фронте

БпЛА против "мяса" РФ — Пивненко о компенсации нехватки войск ВСУ
Украина должна удвоить технологические инновации и насытить линию фронта еще большим количеством дронов, чтобы компенсировать нехватку войск и остановить попытки российского наступления. Хотя Россия сохраняет преимущество в живой силе, Киев и Москва имеют равное количество дронов на ключевых участках.
Об этом в интервью Reuters заявил глава Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.
Нужна "большая плотность" дронов и координация работы
Александр Пивненко признал, что ситуация на фронте остается сложной.
"Сейчас нам нелегко. Я думаю, что будет постоянно сложно... из-за мокрой грязи будет труднее передвигаться", — уточнил он.
По словам генерала, для того, чтобы компенсировать нехватку войск, которая позволила россиянам прорвать оборонительные линии, Украине необходимо быстро осваивать технологические и тактические изменения. Главной целью сейчас является останавливать врага, когда он приближается к пунктам назначения пешком.
"Если мы будем выполнять эти задачи с большей плотностью на линии фронта, и враг будет проникать не так глубоко, это будет лучше для нас", — пояснил Пивненко.
Глава Нацгвардии также отметил важность лучшей координации операций с использованием беспилотников. Необходимо, чтобы подразделения не дублировали действия друг друга и не конкурировали за цели.
"Нам нужно выстраивать это ярусами. Чтобы одно подразделение занималось одним, а другое — другим. И чтобы мы не мешали друг другу", — подчеркнул он.
Пивненко подытожил, что во время современной войны Украине необходимо быть очень гибкой и адаптивной.
"Стоять на месте — не вариант. Или действуй, или нет", — сказал он.
Напомним, что украинские защитники оставили населенный пункт Нововасильевское в Запорожской области, чтобы занять более стратегически выгодные оборонительные позиции.
До этого в Генштабе ВСУ заявили, что сейчас происходит на Покровском направлении фронта и какие потери России.
Читайте Новини.LIVE!