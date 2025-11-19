Відео
Головна Армія БпЛА проти "м'яса" РФ — Півненко про компенсацію браку військ ЗСУ

БпЛА проти "м'яса" РФ — Півненко про компенсацію браку військ ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 03:05
Оновлено: 02:19
Сучасна техніка як противага живій силі — очільник Нацгвардії про дрони на фронті
Голова Національної гвардії України Олександр Півненко. Фото: Reuters

Україна має подвоїти технологічні інновації та наситити лінію фронту ще більшою кількістю дронів, щоб компенсувати брак військ і зупинити спроби російського наступу. Хоча Росія зберігає перевагу в живій силі, Київ та Москва мають рівну кількість дронів на ключових ділянках.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив голова Національної гвардії України Олександр Півненко.

Читайте також:

Потрібна "більша щільність" дронів і координація роботи

Олександр Півненко визнав, що ситуація на фронті залишається складною. 

"Зараз нам нелегко. Я думаю, що буде постійно складно... через мокрий бруд буде важче пересуватися", — уточнив він.

За словами генерала, для того, щоб компенсувати нестачу військ, яка дозволила росіянам прорвати оборонні лінії, Україні необхідно швидко освоювати технологічні та тактичні зміни. Головною метою зараз є зупиняти ворога, коли він наближається до пунктів призначення пішки.

"Якщо ми будемо виконувати ці завдання з більшою щільністю на лінії фронту, і ворог буде проникати не так глибоко, це буде краще для нас", — пояснив Півненко.

Голова Нацгвардії також наголосив на важливості кращої координації операцій із використанням безпілотників. Необхідно, щоб підрозділи не дублювали дії один одного та не конкурували за цілі.

"Нам потрібно вибудовувати це ярусами. Щоб один підрозділ займався одним, а інший - іншим. І щоб ми не заважали один одному", — наголосив він.

Півненко підсумував, що під час сучасної війни Україні необхідно бути дуже гнучкою та адаптивною.

"Стояти на місці — не варіант. Або дій, або ні", — сказав він.

Нагадаємо, що українські захисники залишили населений пункт Нововасилівське в Запорізькій області, щоб зайняти більш стратегічно вигідні оборонні позиції. 

До цього у Генштабі ЗСУ заявили, що наразі відбувається на Покровському напрямку фронту та які втрати Росії.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
