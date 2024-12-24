Силы обороны Украины удерживают позиции у Макаровки

Бойцы ВСУ. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В соцсетях ходят сообщения, что российские военные якобы оккупировали Макаровку в Донецкой области. Между тем, в ВСУ заявляют, что ситуация очень сложная, но не безнадежная.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Радио Свобода.

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Силы обороны Украины проводят активную оборонную операцию в районе Макаровки Донецкой области, чтобы не допустить окружения подразделений.

"Сейчас силы обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, пытаются восстановить наши позиции, стараются не дать окружить наши силы, поэтому сейчас идет активная оборона, идет оборонная операция. Ее последствия, ее результаты будут известны впоследствии", — Владислав Волошин.

Он отметил, что целью стабилизационной операции является избежание полуокружения украинских военных и удержание стратегически важных позиций.

Напомним, DeepState сообщал, что бойцы ВСУ якобы оказались в "котле" в Макаровке.

Сегодня, 24 декабря, DeepState заявил, что российские военные зашли полностью в Макаровку, а украинским военным удалось вырваться из населенного пункта.