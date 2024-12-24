Deepstate — РФ окупувала Макарівку, але Сил оборони там немає

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Російські війська у вівторок, 24 грудня, окупували Макарівку та ще кілька сіл Донецької області. Сили оборони вирвалися з села і станом на сьогодні в населеному пункті не було оточених підрозділів.

Про це повідомляє DeepState.

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Зазначається, що 24 грудня росіяни окупували Макарівку. Сили Оборони вирвалися з населеного пункту і станом на 23 грудня там не було оточених підрозділів.

Мапа бойових дій. Фото: DeepState

Крім того, аналітики повідомили, що загарбники ще й окупували Сухі Яли та Зеленівку, а також просунулися біля Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі, Сторожовому та Кураховому.

Нагадаємо, 23 грудня мапи DeepState показали, що Макарівка повністю оточена. Аналітики стверджували, що там перебували бійці ЗСУ.

Пізніше цю інформацію заперечили в оперативно-стратегічному управлінні військ Хортиця і заявили, що ситуація на Времівському напрямку важка, проте про оточення не йдеться.