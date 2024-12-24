Deepstate — РФ оккупировала Макаровку, но Сил обороны там нет

Украинские военные на фронте Фото: REUTERS/Maksym Kishka

Российские войска во вторник, 24 декабря, оккупировали Макаровку и еще несколько сел Донецкой области. Силы обороны вырвались из села и по состоянию на сегодняшний день в населенном пункте не было окруженных подразделений.

Об этом сообщает DeepState.

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Отмечается, что 24 декабря россияне оккупировали Макаровку. Силы Обороны вырвались из населенного пункта и на 23 декабря там не было окруженных подразделений.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

Кроме того, аналитики сообщили, что захватчики еще и оккупировали Сухие Ялы и Зеленовку, а также продвинулись возле Старых Тернов, Новодаровки, Волчьего, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Новооленевки, Украинки, Зари, Сторожевом и Курахово.

Напомним, 23 декабря карты DeepState показали, что Макаровка полностью оцеплена. Аналитики утверждали, что там находились бойцы ВСУ.

Позже эту информацию опровергли в оперативно-стратегическом управлении войск Хортица и заявили, что ситуация на Времивском направлении тяжелая, однако об окружении речь не идет.