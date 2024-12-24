Сили оборони України утримують позиції біля Макарівки

Бійці ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У соцмережах ширяться повідомлення, що російські військові нібито окупували Макарівку в Донецькій області. Тим часом у ЗСУ заявляють, що ситуація дуже складна, але не безнадійна.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі Радіо Свобода.

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Сили оборони України проводять активну оборонну операцію в районі Макарівки на Донеччині, щоб не допустити оточення підрозділів.

"Наразі сили оборони України проводять стабілізаційні заходи, намагаються відновити наші позиції, намагаються не дати оточити наші сили, тому зараз триває активна оборона, іде оборонна операція. Її наслідки, її результати будуть відомі згодом", — Владислав Волошин.

Він наголосив, що метою стабілізаційної операції є уникнення напівоточення українських військових та утримання стратегічно важливих позицій.

Нагадаємо, DeepState повідомляв, що бійці ЗСУ нібито опинилися в "котлі" у Макарівці.

Сьогодні, 24 грудня, DeepState заявив, що російські військові зайшли повністю у Макарівку, а українським військовим вдалося вирватися з населеного пункту.