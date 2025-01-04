Приход военных к власти — Билецкий сделал заявление

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Военные, которые ушли на фронт, доказали не словами, а делом свой патриотизм и любовь к Украине. Их приход к власти может иметь положительный эффект.

Об этом заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Наталье Мосейчук.

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Как отметил Билецкий, необходимо смотреть на то, что человек делал во время войны. Он убежден, что приход военных к власти в Украине — это правильно.

"Военный — это человек, который оставил семью, получает ранения, мерзнет, не досыпает, рискует каждый день жизнью. Он уже доказал, что для него — это (готовность на все ради страны. — Ред.) не пустые слова", — заявил командир 3 ОШБр.

Билецкий также отметил, что нужно двигаться не к тому, чтобы каждые пять лет люстрировать чиновников, забрасывая их в мусорники. Необходимо сделать такую систему правосудия в Украине, чтобы нарушителей наказывали и без вмешательства общества. Военные, по словам Билецкого, наработали много знаний, которые могут помочь им в будущем.

"Армия отработала некоторые механизмы, некоторые решения, технологии. Они на таком уровне, что государственной бюрократии и не снилось", — объяснил военнослужащий.

Напомним, Андрей Билецкий заявил, что Украина сдала Крым. По его словам, российские военные в 2014 году имели приказ отступить, если бы украинцы начали сопротивляться.

Командир Третьей штурмовой бригады считает, что ожидание перемирия с оккупантами демотивирует украинских бойцов и может негативно влиять на решения офицеров. Такая ситуация способна привести к еще большим потерям.