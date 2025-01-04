Прихід військових до влади — Білецький зробив заяву

Андрій Білецький. Фото: скриншот

Військові, які пішли на фронт, довели не словами, а ділом свій патріотизм та любов до України. Їхній прихід до влади може мати позитивний ефект.

Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Як зазначив Білецький, необхідно дивитись на те, що людина робила під час війни. Він переконаний, що прихід військових до влади в Україні — це правильно.

"Військовий — це людина, яка полишила сім'ю, отримує поранення, мерзне, не досипає, ризикує кожен день життям. Він вже довів, що для нього — це (Готовність на все заради країни. — Ред.) не пусті слова", — заявив командир 3 ОШБр.

Білецький також наголосив, що потрібно рухатись не до того, щоб кожних п'ять років люструвати посадовців, закидаючи їх в смітники. Необхідно зробити таку систему правосуддя в Україні, щоб порушників карали й без втручання суспільства. Військові, за словами Білецького, напрацювали багато знань, які можуть допомогти їм в майбутньому.

"Армія відпрацювала деякі механізми, деякі рішення, технології. Вони на такому рівні, що державній бюрократії і не снилося", — пояснив військовослужбовець.

Нагадаємо, Андрій Білецький заявив, що Україна здала Крим. За його словами, російські військові у 2014 році мали наказ відступити, якби українці почали чинити опір.

Командир Третьої штурмової бригади вважає, що очікування перемир'я з окупантами демотивує українських бійців і може негативно впливати на рішення офіцерів. Така ситуація здатна призвести до ще більших втрат.