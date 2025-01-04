Україна здала Крим — Білецький зробив гучну заяву щодо окупації

Андрій Білецький. Фото: скриншот

Україна могла не втратити півострів Крим. Російські військові у 2014 році мали наказ відступити, однак півострів просто здали, тож цього не відбулось.

Про це заявив командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Як заявив Білецький, у 2014 році Україна мала можливості для опору. Однак, зусиль для недопущення окупації не доклали, а Крим просто здали.

"Не було такої однозначної історії. Ми його (Крим. — Ред.) просто в прямому сенсі слова здали. Сотні і сотні тисяч людей були за Україну. Десятки тисяч виходили на мітинги. Готові були організовувати "дружини". Були різні частини (Військові. — Ред.), але більшість частин в перші дні була готова в перші дні виконати наказ і обороняти Кримський півострів", — зазначив він.

При цьому комбриг наголосив, що у росіян була команда у разі опору відступити та повертатись. Щоправда, за словами Білецького, цього не сталося, тому Крим опинився під окупацією.

Нагадаємо, Військово-морські сили України здійснили десятки успішних ударів по стратегічних об'єктах противника у Криму. Унаслідок цього було знищено склади боєприпасів, аеродроми та об'єкти ППО.

Український безпілотник вразив російський буксир "Федор Урюпин" у тимчасово окупованому Криму. Це судно належало Україні й було вкрадене росіянами під час анексії півострову.