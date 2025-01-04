Украина сдала Крым — Билецкий сделал громкое заявление об оккупации

Андрей Билецкий. Фото: скриншот

Украина могла не потерять полуостров Крым. Российские военные в 2014 году имели приказ отступить, но полуостров просто сдали, поэтому этого не произошло.

Об этом заявил командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в интервью Наталье Мосейчук.

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Как заявил Билецкий, в 2014 году Украина имела возможности для сопротивления. Однако, усилий для недопущения оккупации не приложили, а Крым просто сдали.

"Не было такой однозначной истории. Мы его (Крым. — Ред.) просто в прямом смысле слова сдали. Сотни и сотни тысяч людей были за Украину. Десятки тысяч выходили на митинги. Готовы были организовывать "дружины". Были разные части (Военные. — Ред.), но большинство частей в первые дни было готово в первые дни выполнить приказ и оборонять Крымский полуостров", — отметил он.

При этом комбриг отметил, что у россиян была команда в случае сопротивления отступить и возвращаться. Правда, по словам Билецкого, этого не произошло, поэтому Крым оказался под оккупацией.

Напомним, Военно-морские силы Украины осуществили десятки успешных ударов по стратегическим объектам противника в Крыму. Вследствие этого были уничтожены склады боеприпасов, аэродромы и объекты ПВО.

Украинский беспилотник поразил российский буксирр "Федор Урюпин" во временно оккупированном Крыму. Это судно принадлежало Украине и было украдено россиянами во время аннексии полуострова.