Бої за Покровськ 4 січня — військові розповіли про нову тактику росіян і їхню мету

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російські війська під Покровськом використовують тактику просування невеликими групами, намагаючись уникати боїв у місті. Їхня мета — порушити логістичні ланцюги та комунікації українських Сил оборони.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Військові кажуть, що окупанти закріплюються в населених пунктах на південь від Покровська, поступово підсилюючи свої позиції. Водночас вони намагаються обійти місто, щоб уникнути складних міських боїв.

"Вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням", — сказав Трегубов.

Він підкреслив, що українські війська активно протидіють спробам просунутись, завдаючи ударів дронами та високоточною зброєю, щоб не дати ворогу реалізувати свої плани.

Наступ російської армії на Покровськ. Фото: скриншот

Нагадаємо, з початку року російська армія захопила вісім сіл на південь від стратегічно важливого міста Покровськ Донецької області, і, схоже, її просування вже не зупинити.

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