Окупанти зруйнували стелу на в'їзді в Покровськ

Окупанти зруйнували стелу на в'їзді до Покровська — відео
Російські окупанти зруйнували стелу на вʼїзді в Покровськ Донецької області. Одну з літер забрали військові для музею війни.
Про це повідомив військовий 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба в Instagram у четвер, 2 січня.
Зруйнування стели на в'їзді до Покровська
"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав її в багажник", — розповів військовий.
На його думку, літера має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни.
За словами Вишебаби, "такі уламки історії належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон".
Нагадаємо, ворог намагається здійснити оточення Покровська в Донецькій області. Зараз цей населений пункт є найнапруженішою точкою на фронті.
Також офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що Покровський напрямок продовжує бути найгарячішою ділянкою фронту.
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