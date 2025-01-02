Окупанти зруйнували стелу на в'їзді в Покровськ

Стела на в'їзді до Покровська. Фото: instagram.com/vyshebaba

Російські окупанти зруйнували стелу на вʼїзді в Покровськ Донецької області. Одну з літер забрали військові для музею війни.

Про це повідомив військовий 68-ї бригади ЗСУ Павло Вишебаба в Instagram у четвер, 2 січня.

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"Ми якраз їхали працювати й побачили, що літеру "П" відкинуло до дороги, я зупинився і поклав її в багажник", — розповів військовий.

На його думку, літера має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни.

За словами Вишебаби, "такі уламки історії належать українській нації і їх не можна виставляти на аукціон".

Нагадаємо, ворог намагається здійснити оточення Покровська в Донецькій області. Зараз цей населений пункт є найнапруженішою точкою на фронті.

Також офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що Покровський напрямок продовжує бути найгарячішою ділянкою фронту.