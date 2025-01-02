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Окупанти намагаються оточити Покровськ — у ЗСУ повідомили деталі

2 січня 2025 12:41
Аркадій Пастула - Редактор
Росіяни намагаються оточити Покровськ — що відомо про ситуацію на Донеччині
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти намагаються оточити Покровськ Донецької області. Наразі населений пункт залишається найгарячішою ділянкою фронту.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Ми-Україна" у четвер, 2 січня.

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Ситуація на Покровському напрямку

Трегубов наголосив, що наразі Покровський напрямок залишається найгарячішим впродовж останніх тижнів. Крім того, активними є Курахівський та Времівський.

За словами речника, на Покровському напрямку 1 січня бійці ЗСУ зупинили 38 штурмових і наступальних дій окупантів.

"Це головна точка докладання зусиль нашого противника. Відповідно, головна точка відбиття цих зусиль з нашого боку. Міських боїв немає, до межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити місто через сусідні населені пункти, через сусідні селища. Проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і надалі обійти місто", — додав Трегубов.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається найнапруженішою на фронті. За його словами, бої тут не вщухають протягом доби.

Також окупанти поширюють нове ІПСО, спрямоване на дискредитацію ЗСУ в Покровську Донецької області. 

війна ЗСУ Донецька область окупанти Покровськ

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