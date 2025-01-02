Бої під Покровськом тривають і вдень, і вночі — військовий

Українські військові. Фото ілюстративне: Сергій Наєв/Telegram

Офіцер Збройних Сил України Сергій Цехоцький розповів, що Покровський напрям залишається найбільш гарячою точкою фронту. Військовий зазначив, що бої тут тривають і вдень, і вночі.

Про це Цехоцький повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, 2 грудня.

Читайте також:

Бойові дії під Покровськом тривають

Продовжувалися бої і в новорічну ніч. Російські загарбники намагаються просуватися піхотою. Військовий також зазначив, що для просування вперед росіяни активно використовують густий туман.

"Наразі ворог концентрує зусилля південніше Покровська, паралельно трасі Покровськ-Павлоград", — зазначив він.

Нагадаємо, генерал Віктор Муженко повідомив, що росіяни намагаються заблокувати Покровськ, а не захопити його. Окрім того, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що ситуація з Покровськом наразі є надзвичайно критичною.