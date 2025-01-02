Бои под Покровском продолжаются и днем, и ночью — военный

Украинские военные. Фото иллюстративное: Сергей Наев/Telegram

Офицер Вооруженных Сил Украины Сергей Цехоцкий рассказал, что Покровское направление остается наиболее горячей точкой фронта. Военный отметил, что бои здесь продолжаются и днем, и ночью.

Об этом Цехоцкий сообщил в эфире национального телемарафона в четверг, 2 декабря.

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Боевые действия под Покровском продолжаются

Продолжались бои и в новогоднюю ночь. Российские захватчики пытаются продвигаться пехотой. Военный также отметил, что для продвижения вперед россияне активно используют густой туман.

"В настоящее время враг концентрирует усилия южнее Покровска, параллельно трассе Покровск-Павлоград", — отметил он.

Напомним, генерал Виктор Муженко сообщил, что россияне пытаются заблокировать Покровск, а не захватить его. Кроме того, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что ситуация с Покровском сейчас чрезвычайно критична.