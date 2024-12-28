Наступ на Покровськ — Муженко попередив про можливу "другу втрату Донбасу"

Генерал армії Віктор Муженко. Фото: скриншот

Російська армія прагне заблокувати Покровськ, а не захопити його. Така стратегія дозволяє мінімізувати втрати росіян і водночас ускладнити оборону українських сил.

Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Віктор Муженко в інтерв’ю Радіо Свобода.

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Наступ на Покровськ

За словами Муженка, росіяни обходять місто з півдня, прагнучи вийти на кордон Донецької та Дніпропетровської областей, а можливо, навіть зайти на територію Дніпропетровщини.

"Це буде набагато дешевше для них, з погляду і ресурсів, можливо, не ресурсів, а з точки зору втрат своїх. І зараз вони це і роблять", — сказав він.

Генерал додав, що російські війська також намагаються заблокувати ключові транспортні шляхи, такі як лінія Слов’янка-Межова. Це може зруйнувати логістику у регіоні, створюючи ризик оточення Покровська, Мирнограда та навколишніх населених пунктів.

"Якщо східніше цієї лінії перерізати залізничні колії, два напрямки і дві автомагістралі, які там йдуть, то це відразу обмежує постачання Покровська. Тобто логістику обрізає. Залишається тільки ще один напрямок — це на Добропілля і на Лозову. Там є ще з півночі на південь. Десь в районі Добропілля або, можливо, десь Раденське. Там є такий населений пункт. Перерізається і це, тоді Покровськ фактично опиняється в оточенні", — каже Муженко.

Він наголосив, що реалізація такого сценарію створить надзвичайно небезпечну ситуацію.

"Це означатиме, що ми фактично Донбас залишили росіянам", – пояснив ексголовком.

Раніше заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що ситуація з Покровськом наразі досить критична і складна. Ворог намагається обходити місто, щоб захопити його.

А речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські війська здійснюють спроби прорвати оборону українських сил у місті Покровськ. Вони зараз використовують значну чисельну перевагу та підрозділи трьох армій.