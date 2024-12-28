Наступление на Покровск — Муженко предупредил о возможной "второй потере Донбасса"

Генерал армии Виктор Муженко. Фото: скриншот

Российская армия стремится заблокировать Покровск, а не захватить его. Такая стратегия позволяет минимизировать потери россиян и затруднить оборону украинских сил.

Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, генерал Виктор Муженко в интервью Радио Свобода.

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Наступление на Покровск

По словам Муженко, россияне обходят город с юга, стремясь выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей, а возможно, даже зайти на территорию Днепропетровщины.

"Это будет намного дешевле для них с точки зрения ресурсов, возможно, не ресурсов, а с точки зрения собственных потерь. И сейчас они этим и занимаются", — сказал он.

Генерал добавил, что российские войска также пытаются заблокировать ключевые транспортные пути, такие как линия Славянка-Межовая. Это может разрушить логистику в регионе, создавая угрозу окружения Покровска, Мирнограда и близлежащих населённых пунктов.

"Если восточнее этой линии перерезать железнодорожные пути, два направления и две автомагистрали, которые там проходят, это сразу ограничивает поставки в Покровск. То есть логистика будет нарушена. Остаётся только одно направление — на Доброполье и на Лозовую. Там есть ещё дорога с севера на юг. Где-то в районе Доброполья или, возможно, около Раденского. Есть такой населённый пункт. Если и это будет перерезано, тогда Покровск фактически окажется в окружении", — говорит Муженко.

Он подчеркнул, что реализация такого сценария создаст чрезвычайно опасную ситуацию.

"Это будет означать, что мы фактически оставили Донбасс россиянам", — пояснил экс-главнокомандующий.

Ранее заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ситуация с Покровском пока достаточно критическая и сложная. Враг пытается обходить город, чтобы захватить его.

А спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что российские войска предпринимают попытки прорвать оборону украинских сил в городе Покровск. Они сейчас используют значительное численное преимущество и подразделения трех армий.